Zysk netto Livechat Software w III kw. 2020/2021 wzrósł do 26,2 mln zł

Zysk netto Livechat Software w trzecim kwartale roku obrotowego 2020/2021 wzrósł rok do roku o 65,7 proc. do 26,2 mln zł - podała spółka w raporcie. Wynik jest o 3,4 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes.

Przychody spółki wyniosły 46,2 mln zł i były o 42,8 proc. wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego.

W raporcie spółka poinformowała, że miesięczne powtarzalne przychody (MRR) w grudniu wyniosły 3,84 mln USD i były o 1,2 proc. wyższe niż miesiąc wcześniej oraz prawie 40 proc. większe niż rok wcześniej. Wskaźnik ten rósł w każdym kolejnym miesiącu zeszłego oraz poprzedniego roku.

Średnie przychody od użytkownika (ARPU) flagowego produktu spółki - LiveChatu - w trzecim kwartale obrotowym wzrosły o 21 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku fiskalnego. Wzrost ARPU drugiego produktu, ChatBot, wyniósł ok. 70 proc. w skali roku.

"Do głównych powodów znaczącego wzrostu ARPU rok do roku należą: wprowadzenie nowych planów abonamentowych dla ChatBot, pozyskiwanie większych klientów oraz zmiana modelu cenowego LiveChat (z 'pay per seat' na 'pay per agent')" - napisano.

Na koniec grudnia 2020 r. liczba płacących klientów LiveChatu wyniosła 32.076, a ChatBot 1.719, co oznacza wzrost odpowiednio o 2,5 proc. i 11,8 proc. kwartał do kwartału.

Wskaźnik odejść klientów, kształtował się w trzecim kwartale na poziomie powyżej 3 proc. Według spółki bardziej miarodajny w jej przypadku jest wskaźnik odejść dla powtarzalnych przychodów, który w ciągu 2020 r. (kalendarzowego) kształtował się przez większość miesięcy na poziomie istotnie niższym niż 1 proc.

W raporcie podano, że w spółka kontynuuje rozwój działu sprzedaży, który koncentruje się na zawieraniu umów z dużymi firmami (tzw. enterprise).

"W samym IV kwartale roku kalendarzowego 2020, zespół ten podpisał kontrakty o różnej długości o łącznej wartości przewyższającej łączną wartość kontraktów zdobytych przez ten zespół w całym 2019 roku kalendarzowym, przy czym wielkość ta rosła w każdym kolejnym kwartale" - napisano.

Po trzech kwartałach roku fiskalnego 2020/2021 wynik netto Livechat Software wzrósł rok do roku o 54,9 proc. do 72,6 mln zł. Spółka podała, że wartość oszczędności wynikającej z zastosowania ulgi IP Box w tym okresie wyniosła 10 mln zł, podwyższając zysk.

Przychody spółki po trzech kwartałach wzrosły o 38,1 proc., do 131 mln zł.

Wyniki Livechat Software w trzecim kwartale roku obrotowego 2020/21 oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i wyników poprzednich okresów. Dane w mln PLN 3Q2020/21 wyniki kons. różnica rdr kdk YTD2020/21 rdr Przychody 46,2 46,0 0,5% 42,6% 7,2% 131,0 38,0% EBITDA 30,4 30,6 -0,8% 43,3% 16,0% 84,7 35,8% EBIT 27,9 28,1 -0,8% 41,6% 16,7% 77,6 33,1% zysk netto j.d. 26,2 25,4 3,4% 65,8% 2,3% 72,6 54,9% marża EBITDA 65,8% 66,6% -0,83 0,35 4,99 64,68% -1,06 marża EBIT 60,4% 61,2% -0,81 -0,43 4,92 59,24% -2,20 marża netto 56,7% 55,1% 1,57 7,94 -2,69 55,47% 6,03

