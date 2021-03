Zysk netto Kruka w '20 wyniósł 81,4 mln zł, zgodny z szacunkami

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Zysk netto Kruka w 2020 roku wyniósł 81,4 mln zł i był zbieżny z szacunkami spółki. Wynik spadł o 70,5 proc. rok do roku.

W czwartym kwartale 2020 roku zysk netto sięgnął 46,6 mln zł.

EBITDA gotówkowa grupy w minionym roku wyniosła rekordowe 1,24 mld zł, wzrosła o 10 proc. rok do roku. Spółka oblicza ten wskaźnik pomniejszając EBITDA o przychody z portfeli nabytych oraz dodając do tego wyniku spłaty z portfeli nabytych. Wynik jest zgodny ze wstępnymi danymi podanych przez Kruka w połowie marca.

EBITDA gotówkowa na rynku polskim wzrosła do 658 mln zł z 612 mln zł rok wcześniej, a we Włoszech do 113 mln zł z 18 mln zł. W Rumunii wskaźnik spadł do 447 mln zł z 470 mln zł.

Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA gotówkowej Kruka spadł na koniec ubiegłego roku do 1,7, z 2,3 rok wcześniej.

Kruk zainwestować w ubiegłym roku w portfele wierzytelności 456 mln zł, o 42 proc. mniej niż rok wcześniej.

"Okres pandemii przyczynił się do istotnego zmniejszenia podaży portfeli wierzytelności w roku 2020. Udział nakładów Kruka w rynku polskim szacujemy na 35 proc." - napisano w raporcie.

Kruk spodziewa się większej podaży na rynku w roku 2021.

Spłaty z kupionych portfeli wyniosły 1,834 mld zł i były o 3 proc. wyższe niż w 2019. W 2020 roku grupa osiągnęła wpłaty na poziomie 93 proc. celu operacyjnego, przyjętego w budżecie.

W 2020 roku podmioty z grupy Kruk udzieliły 154,6 tys. pożyczek gotówkowych w porównaniu do 151,2 tys. pożyczek gotówkowych udzielonych w 2019 roku. Wartości brutto udzielonych pożyczek wyniosła w 2020 roku 356 mln zł (w 2019 było to 345 mln złotych). W Polsce i Rumunii pod marką Novum udzielono 6 tys. pożyczek gotówkowych o wartości brutto 42 mln zł. Natomiast Wonga.pl uruchomiła w Polsce 148,6 tys. pożyczek gotówkowych o wartości 314,4 mln zł. (PAP Biznes)

