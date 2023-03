Kernel pokazał wyniki za II kw. 2022/23. Zaskoczeń nie było

Zysk netto Kernel Holding, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, w drugim kwartale 2022/23, kończącym się 31 grudnia 2022 roku, spadł o 3 proc. rdr do 207 mln USD - poinformował notowany na warszawskiej giełdzie ukraiński producent zbóż i oleju słonecznikowego.

fot. Krystian Maj / / FORUM

Skonsolidowane przychody Kernel Holding w drugim kwartale 2022/23 spadły rok do roku o 34 proc. i wyniosły 1.235 mln USD.

EBITDA spadła o 5 proc. rdr do 277 mln USD.

W segmencie olejowym EBITDA wzrosła rdr o 10 proc. do 66 mln USD. O 46 proc. rdr spadł wynik EBITDA segmentu infrastruktury i handlu (wyniósł 62 mln USD). W segmencie rolnictwa wynik EBITDA wzrósł o 45 proc. rdr do 204 mln USD.

W całym pierwszym półroczu 2022/23 Kernel miał 1.890 mln USD przychodów, co oznacza spadek o 41 proc. rdr. EBITDA zmniejszyła się o 22 proc. rdr do 446 mln USD, a zysk netto j.d. spadł o 13 proc. rdr do 368 mln USD.(PAP Biznes)

pel/ osz/