Zysk Idea Banku w dół o 55 proc.

XTB zwiększył zyski w trzecim kwartale ponad trzy razy, zysk netto wyniósł 68,4 mln zł

Zysk netto X-Trade Brokers Dom Maklerski w trzecim kwartale 2020 roku wzrósł o 340 proc., do 68,4 mln zł - wynika ze wstępnych szacunków spółki. Zysk operacyjny wzrósł o 342 proc., do 79,5 mln zł, a przychody operacyjne zwiększyły się o 129 proc., do 139,6 mln zł.