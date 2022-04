Getin Noble Bank pokazał wyniki za 2021 rok oraz I kw. 2022 roku

fot. Andrzej Bogacz / / FORUM

Zysk netto grupy Getin Noble Banku w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 18,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 87,9 mln zł - podał bank w raporcie. Strata netto banku w 2021 roku wyniosła 1,07 mld zł.

Oczekiwania czterech biur maklerskich, co do wyniku netto za I kwartał, wahały się od 17 mln straty netto do 5 mln zł zysku netto.

Wynik za I kwartał okazał się powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się straty na poziomie 1,9 mln zł.

Razem z wynikami za I kwartał bank opublikował raport roczny za 2021 rok. W ubiegłym roku strata netto grupy Getin Noble Banku wyniosła 1,07 mld zł, podczas gdy rok wcześniej strata była na poziomie 559,4 mln zł.

Bank podał, że zdecydował o dotworzeniu rezerwy na ryzyko prawne kredytów CHF w wys. 882,4 mln zł, co obniżyło wyniki za ostatni kwartał 2021 roku.

Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w ostatnim kwartale 2021 roku strata netto Getinu wyniosła 995,6 mln zł.

Z zebranych wcześniej prognoz wynikało, że rynek spodziewał się, że w IV kwartale 2021 roku bank zaraportuje 98 mln zł straty netto, w szerokim przedziale oczekiwań - od 2,5 mln zł straty netto do straty na poziomie 226 mln zł. Rozbieżności w szacunkach wynikały przede wszystkim z różnych oczekiwań dotyczących rezerw na portfel kredytów CHF.

Wynik odsetkowy banku w I kwartale wzrósł do 345,2 mln zł z 217,9 mln zł rok wcześniej i był 9 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 318,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 312,7-330 mln zł).

Wynik z prowizji spadł do 13,4 mln zł z 22,1 mln zł i był 43 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 23,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 21 mln zł do 25,3 mln zł).

Odpisy wyniosły 97,4 mln zł, czyli były 20 proc. wyższe od konsensusu odpisów na poziomie 80,6 mln zł.

Getin Noble Bank szacuje, że pozytywny wpływ obserwowanych od zeszłego roku podwyżek stopy referencyjnej wyniesie od 620 mln zł do 740 mln zł w perspektywie 12 miesięcy - podał bank w komunikacie.

Wyniki Getin Noble Banku w pierwszym kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 1Q2022 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 345,2 318,2 8,5% Wynik z prowizji 13,4 23,3 -42,6% Koszty ogółem 224,6 224,3 0,1% Saldo rezerw -97,4 -80,6 20,9% Wynik netto 18,6 -1,9 1Q2022 1Q2021 różnica w mln zł rdr Wynik odsetkowy 345 218 58% Wynik z prowizji 13 22 -39% Koszty ogółem 225 201 12% Saldo rezerw -97 -115 -15% Wynik netto 19 -88

"W opinii zarządu aktualny poziom rezerw jest adekwatny do identyfikowanego w tym portfelu ryzyka. Jednocześnie prowadzone są prace nad rozwiązaniem pozwalającym zabezpieczyć ryzyko prawne tego portfela i zasadniczo zmniejszyć negatywny wpływ kosztów rezerw" - podał w piątek bank.

W 2021 roku strata netto grupy Getin Noble Banku wyniosła 1,07 mld zł, a jego głównym determinantem było dotworzenie rezerwy na ryzyko prawne portfela kredytów indeksowanych do walut obcych w wysokości 882 mln zł.

"Utworzenie tak znaczących rezerw na koniec minionego roku to efekt odzwierciedlenia ostatnich negatywnych trendów w zakresie orzecznictwa sądowego dotyczącego kredytów indeksowanych do walut obcych" - powiedział prezes Artur Klimczak.

Aktualna wartość rezerw na ryzyko prawne kredytów indeksowanych do walut obcych wynosi blisko 1,3 mld zł (rezerwa portfelowa oraz rezerwy na sprawy w toku).

W związku z istotnym wpływem zdarzeń jednorazowych, w tym zwiększeniem rezerwy na ryzyko prawne portfela CHF oraz spadkiem wyceny posiadanych przez bank papierów skarbowych na koniec I kwartału 2022 roku skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy TCR wyniósł 1,27 proc., a współczynniki CET1/T1 0,51 proc. i był poniżej wymogów regulacyjnych.

