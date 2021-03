Zysk netto GPW w IV kwartale: lepiej niż rok temu, ale poniżej konsensusu

GPW

Grupa GPW zanotowała w czwartym kwartale 2020 roku 46,7 mln zł zysku netto i 64,4 mln zł EBITDA - poinformowała giełda w raporcie rocznym. Zysk netto i EBITDA są znacząco wyższe niż rok wcześniej, ale około 10 proc. niższe od konsensusu PAP Biznes.

Zysk netto grupy GPW w czwartym kwartale jest o 317 proc. wyższy rok do roku, a EBITDA wzrosła o 56 proc.

Skonsolidowane przychody GPW wzrosły w czwartym kwartale o 44 proc. do 115,9 mln zł wobec 112,7 mln zł konsensusu.

Zysk operacyjny grupy GPW wzrósł rok do roku o 75 proc. i wyniósł 55,6 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał, że wyniesie on 62,9 mln zł.

W całym 2020 roku przychody grupy GPW wyniosły 403,8 mln zł (wobec 336,1 mln zł w 2019 roku), EBITDA 138,7 mln zł (84,9 mln zł rok wcześniej), zysk operacyjny 115 mln zł (61,5 mln zł w 2019) oraz zysk netto 168,7 mln zł (115,1 mln zł przed rokiem).

GPW w raporcie rocznym podała, że istotnym czynnikiem determinującym wzrost przychodów w 2020 r. był wybuch pandemii wirusa SARS-CoV-2, który spowodował wzrost wolumenu obrotów na rynkach kapitałowych.

Przychody ze sprzedaży grupy z rynku finansowego wyniosły 256 mln zł (+38,4 proc. rdr). Największy udział w przychodach ze sprzedaży z rynku finansowego miały przychody z obsługi obrotu (72,4 proc.). Drugim znaczącym źródłem skonsolidowanych przychodów z rynku finansowego była sprzedaż informacji (20,1 proc. przychodów ogółem).

Przychody ze sprzedaży z rynku towarowego wyniosły 144,3 mln zł (-3,7 proc. rdr) i stanowiły 35,8 proc. przychodów grupy. Składają się na nie przychody z tytułu obrotu (energią elektryczną, gazem, prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia oraz inne opłaty od uczestników rynku), prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia, rozliczenia transakcji oraz przychody ze sprzedaży informacji.

Koszty operacyjne grupy w 2020 roku wyniosły 134,6 mln zł wobec 119,3 mln zł przed rokiem.

Na wyniki GPW w 2020 r. miały wpływ zdarzenia o charakterze jednorazowym, w tym odpis z tytułu utraty wartości innych aktywów krótkoterminowych na kwotę 4,2 mln zł, odpis z tytułu utraty wartości firmy BondSpot na kwotę 3,5 mln zł, oraz odpis aktualizujący wartość inwestycji w PAR w kwocie 0,6 mln zł i pożyczki dla PAR w kwocie 0,5 mln zł, odpis z tytułu wartości akcji, które Giełda i TGE otrzymały w wyniku konwersji wierzytelności dłużnika na kwotę 0,9 mln zł.

Wynik netto TGE w 2020 r. spadł o 38,9 proc., do 45,8 mln zł. Zysk operacyjny zmniejszył się o 23,4 proc., do 44,5 mln zł, co było skutkiem spadku przychodów z obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia (-20,5 proc. rdr), wzrostu kosztów operacyjnych (+17,3 proc. rdr) oraz niższej dywidendy otrzymanej od spółki zależnej IRGiT (-18,3 mln zł).

Zysk EBITDA TGE wyniósł 53,5 mln zł (spadek 21,4 proc. rdr).

Spółka IRGiT osiągnęła wynik netto 14,1 mln zł (wzrost 2,1 proc.). Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 31,1 mln zł (-9,5 proc. rdr). Zysk EBITDA wyniósł 33,6 mln zł (-10,0 proc. rdr).

BondSpot osiągnął w 2020 r. wyniki na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Odnotował zysk netto równy 0,4 mln zł, zysk z działalności operacyjnej 0,4 mln zł przy zysku EBITDA równym 2,0 mln zł.

Wskaźnik dług netto/EBITDA w 2020 roku wyniósł -1,6x wobec -1,3x.

Rentowność EBITDA na koniec zeszłego roku wyniosła 55,7 proc., rentowność operacyjna 46,1 proc., rentowność netto 36,4 proc. Wskaźnik kosztów do przychodów na koniec 2020 roku spadł do 52,4 proc. wobec 53,9 proc. w 2019 roku.

Na koniec zeszłego roku grupa GPW miała 421,2 mln zł środków pieniężnych i ekwiwalentów wobec 285,3 mln zł rok wcześniej.

Nakłady inwestycyjne grupy w 2020 roku wyniosły łącznie 36,4 mln zł, z czego 13,4 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe, a 23 mln zł nakłady na wartości niematerialne.

Wydatki inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe dotyczyły m.in. nowej aranżacji przestrzeni publicznej w budynku Centrum Giełdowe, a także centralnej szyny integracyjnej. Wydatki inwestycyjne w wartości niematerialne to m.in. nakłady na nowy kalkulator indeksów, system GRC, nowy system kadrowo-płacowy, Nowy System Transakcyjny oraz projekty Private Market i GPW Data.

"Oczekuje się, że pomimo bezprecedensowego wydarzenia, jakim jest trwająca pandemia wirusa SARS-CoV-2, w kolejnych latach grupa będzie generowała znaczące przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które w połączeniu z przychodami uzyskiwanymi z aktywów finansowych pokryją koszty działalności operacyjnej, nakłady inwestycyjne grupy oraz koszty obsługi długu. Grupa nie planuje korzystać z finansowania zewnętrznego w szerszym zakresie niż obecnie.

Poniżej przedstawiamy wyniki GPW w czwartym kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes oraz poprzednich wyników. Dane w mln zł.

4Q2020 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2020 rdr Przychody 115,9 112,7 2,8% 44% 29% 403,8 20% EBITDA 64,4 71,6 -10% 56% 37% 224,6 16% EBIT 55,6 62,9 -12% 75% 45% 188,3 20% zysk netto j.d. 46,7 51,5 -9,3% 317% 46% 151,4 27% marża EBITDA 55,5% 63,5% -8,01 4,26 3,08 55,62% -1,87 marża EBIT 48,0% 55,8% -7,82 8,43 5,22 46,63% 0,14 marża netto 40,3% 45,7% -5,37 26,34 4,61 37,51% 2,00

(PAP Biznes)

pr/ gor/