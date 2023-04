Opony z Dębicy dały zarobić. Amerykanie mogą być zadowoleni

Dębica mocno poprawiła wyniki finansowe w 2022 r. Chociaż liczba sprzedanych opon zwiększyła się tylko o kilka procent, to wartość sprzedaży podskoczyła o ponad 40 proc. Wypracowane marże miały największy wpływ na finanse spółki, którą kontroluje amerykański Goodyear.

/ Shutterstock

Zysk netto Firmy Oponiarskiej Dębica w 2022 roku wzrósł o 70 proc. do 72,6 mln zł zysku netto, a przychody o 39,9 proc. do 3,278 mld zł - podała spółka w komunikacie. Wyniki były zgodne z przedstawionymi wcześniej szacunkami. Zysk operacyjny EBIT zwiększył się w ubiegłym roku o 54,4 proc. do 78,6 mln zł.

Sprzedaż na rynki zagraniczne wyniosła 2 921,7 mln zł i stanowiła 89,1 proc. całości wartości sprzedaży, w tym 97,6 proc stanowiła sprzedaż do Goodyear. Wartość sprzedaż na rynek krajowy wyniosła 10,9 proc. ogólnych przychodów ze sprzedaży - podała spółka w raporcie.

Kurs spółki nie zareagował na publikację wyników, ponieważ już wcześniej spółka pokazywała zbliżone szacunki. Handel na akcjach Dębicy nie cieszy się także dużą popularnością, ponieważ problemem jest niski tzw. free float, stanowiący nieco ponad 6 proc. Ponad 82 proc. akcji należy do amerykańskiego koncernu Goodyear. Obecne kapitalizacja Dębicy to ponad 861 mln zł.

Bankier.pl

"W całym 2022 r. działaliśmy w dość wymagających warunkach, przede wszystkim z uwagi na dynamicznie zwiększające się koszty energii, gazu, transportu oraz surowców. W przypadku surowców, zarówno rok do roku, jak i kwartał do kwartału, wzrosły m.in. ceny sadzy, kordu tekstylnego czy też chemii. Jednak pomimo wysokich kosztów działalności rok 2022 kończymy z bardzo dobrymi wynikami" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes Leszek Szafran.

"Wpływ na to miały m.in. nasze istotnie zwiększone przychody rok do roku – zarówno w przypadku podmiotów niepowiązanych, jak i powiązanych, a także wypracowane marże. Przede wszystkim nasza marża brutto w 2022 r. wyniosła 106,5 mln zł i była wyższa o 37,6 proc. w stosunku do 2021 r." – dodał.

W całym 2022 r. Dębica sprzedała ponad 17 mln szt. opon do pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych i był to wynik o 3,3 proc. wyższy od tego z 2021 r. Jednak wartość ich sprzedaży (3,002 mld zł) wzrosła o 41,9 proc., generując dynamiczny wzrost marży, o której wspominał prezes. Do całościowego wyniku doliczyć należy jeszcze pozostałą sprzedaż, która przekroczyła poziom 275 mln zł.

Producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych w samym IV kwartale 2022 r. uzyskał przychody ze sprzedaży w wysokości 851,2 mln zł, co oznacza wzrost o 30,9 proc. rdr. EBIT w IV kwartale osiągnął poziom 43,2 mln zł w porównaniu do 0,6 mln zł rok wcześniej, a zysk netto był na poziomie 40 mln zł w porównaniu z 3,4 mln zł w analogicznym okresie ub.r.

W ujęciu rocznym rynek wymiany w segmencie opon osobowych odnotował spadek o 2 proc., podczas gdy segment opon ciężarowych oraz autobusowych nieznacznie wzrósł o 1 proc. pomimo gwałtownego spadku w drugim półroczu o 8,2 proc. W przypadku opon na pierwsze wyposażenie do producentów nowych samochodów (OEM’s) wyniki na koniec roku ą bardziej pozytywne, ze wzrostem sprzedaży opon do samochodów osobowych o 3,4 proc. i o 4,7 proc. dla ciężarówek i autobusów - informuje spółka.

Na polskim rynku wymiany sprzedaż opon do samochodów osobowych według danych ETRMA spadła w 2022 roku o 4 proc., dostawczych – także o 4 proc. Wzrost zanotowano w segmencie opon do SUV-ów oraz opon ultra high performance o około 8 proc.. W segmencie ogumienia do samochodów ciężarowych wielkość sprzedaży pozostała bez zmian (0 proc.)

Spółka produkuje opony zarówno pod własną marką Dębica, jak i innych marek należących do koncernu Goodyear, m.in.: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava.