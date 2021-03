Zysk netto Comarchu w IV kw. wyniósł 51,8 mln zł, powyżej konsensusu

fot. Mahod84 / Shutterstock

Zysk netto grupy Comarch w czwartym kwartale 2020 roku wyniósł 51,8 mln zł, czyli był o 47,2 proc. wyższy rok do roku - poinformowała spółka w raporcie rocznym. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk wyniesie 24,3 mln zł. Wynik EBITDA sięgnął 89,1 mln zł, czyli wzrósł o 71 proc. rdr i był o 61 proc. wyższy od oczekiwań.

W czwartym kwartale grupa wypracowała 474 mln zł przychodów, o 57,5 mln zł więcej niż przed rokiem. Sprzedaż była o 7,8 proc. wyższa od średniej prognoz analityków. Zysk operacyjny wyniósł 68,9 mln zł i był wyższy o 37,9 mln zł od zysku osiągniętego przed rokiem.

Rentowność operacyjna wyniosła 14,5 proc., natomiast rentowność netto 10,9 proc.

Spółka podała w raporcie, że wzrost rentowności w czwartym kwartale to efekt m.in. wzrostu przychodów ze sprzedaży zagranicznej, co było wynikiem zwiększonej sprzedaży do klientów z sektora finansowego, medycznego oraz MSP DACH, a także sprzedaży krajowej (większa sprzedaż do klientów z sektora publicznego, medycznego oraz MSP). Sprzedaż zagraniczna stanowiła w czwartym kwartale 2020 roku 56,7 proc. całkowitych przychodów grupy.

Jak podano, na wyniki wpływ miało także m.in. wystąpienie dodatnich różnic kursowych z wyceny bilansowej należności handlowych w czwartym kwartale, które zwiększyły przychody ze sprzedaży oraz wynik operacyjny o 2,8 mln zł, głównie w wyniku osłabienia się euro wobec złotego.

Comarch podał, że koszty działalności wzrosły o 5,4 proc. w porównaniu do czwartego kwartału 2019 r., co było następstwem presji płacowej występującej w sektorze IT, a także wprowadzenia składek na PPK.

W czwartym kwartale 2020 r. przychody w największym segmencie działalności Comarchu - rozwiązań dla telekomunikacji, mediów i IT - spadły rok do roku o 3,9 proc., do 88 mln zł. Jak podała spółka, spadek ten ma charakter przejściowy i był spowodowany niższą niż

w czwartym kwartale 2019 r. sprzedażą na rynkach Ameryki Południowej i w Europie Zachodniej.

Klienci Comarchu z sektora finanse i bankowość zakupili w czwartym kwartale produkty i usługi o wartości 78,9 mln zł, wyższej o 62,1 proc. rok do roku. Wzrost ten był głównie wynikiem rozwoju sprzedaży na rynkach europejskim oraz azjatyckim.

Grupa odnotowała spadek o 15,4 proc. w segmencie handlu i usług (64,8 mln zł) oraz wzrost o 0,7 proc. w sektorze przemysłowym (53,1 mln zł).

Sprzedaż do administracji publicznej wzrosła o 64,7 proc. do 56,4 mln zł.

Segment produktów dla małych i średnich firm w Polsce zwiększył przychody o 12,5 proc. do 75,5 mln zł, a małe i średnie firmy w Niemczech kupiły łącznie usługi i produkty Comarchu za 36,5 mln zł, czyli 23 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wzrost o 87,6 proc. do 11,2 mln zł miał miejsce w sektorze rozwiązań IT dla branży medycznej.

W całym 2020 r. zysk netto grupy Comarch wzrósł rok do roku o 13,3 proc do 118,7 mln zł. Wynik EBITDA był natomiast wyższy o 19,1 proc. i sięgnął 271,9 mln zł. Przychody wyniosły 1,54 mld zł, o 6,9 proc. więcej niż w 2019 roku.

Wyniki Comarchu w czwartym kwartale 2020 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników (dane w mln zł) 4Q2020 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2020 rdr Przychody 474,0 439,6 7,8% 13,8% 34,0% 1536,4 6,9% EBITDA 89,1 55,4 60,7% 71% 38,1% 271,9 19,1% EBIT 68,9 33,5 105,9% 122,3% 49,5% 186,8 30,3% zysk netto j.d. 51,8 24,3 113,2% 47,2% 59,4% 118,7 13,3% marża EBITDA 18,8% 12,6% 6,20 6,26 0,56 17,70% 1,90 marża EBIT 14,5% 7,6% 6,93 7,09 1,50 12,16% 2,18 marża netto 10,9% 5,5% 5,40 2,48 1,74 7,73% 0,43

