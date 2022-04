Rekordowe wyniki Cognor Holding

fot. Robert Gardziński / / FORUM

Zysk netto j.d. Cognor Holding wzrósł w I kwartale do 148 mln zł z 43 mln zł, a EBITDA do 192,4 mln zł z 80,1 mln zł – podała spółka w komunikacie. Wyniki te były rekordowe w historii spółki.

Przychody grupy zwiększyły się w tym okresie do 962 mln zł, z blisko 575 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała, że wbrew ogólnej tendencji grupa wyprodukowała więcej stali surowej (kęsów) o 4,7 proc. Łączna sprzedaż: złomów stali, półwyrobów (kęsów) i produktów finalnych zanotowała wzrost o 2,2 proc. Jednocześnie ceny złomów oraz kęsów i produktów finalnych uległy nadzwyczajnej zwyżce w porównaniu do pierwszego kwartału roku 2021 w związku z czym przychody ze sprzedaży przyrosły aż o 64,7 proc.

Wraz ze wzrostem przychodów nastąpiła skokowa poprawa zyskowności grupy. EBITDA zwiększyła się do 192,4 mln zł, na co wpływ miały przede wszystkim: rosnące środowisko cenowe w porównaniu do poprzedzającego kwartału, skutkujące znaczącymi zyskami FIFO oraz poszerzenie spreadów przerobowych dzięki względnie solidnemu popytowi na wyroby spółki.

Spready dla kęsów poprawiły się o 934 złotych do tony, zaś dla wyrobów finalnych aż o 1,004 zł do tony. Spready uległy poszerzeniu wraz z szybszym tempem wzrostu cen kęsów i wyrobów finalnych w porównaniu do zwiększenia cen złomów stali. To zostało zamortyzowane w pewnym stopniu przez pogorszenie kosztów wytwarzania, wynikające z podwyżki cen wielu komponentów do produkcji.(PAP Biznes)

