Zysk netto CD Projektu w I kw. '22 zgodny z oczekiwaniami

Zysk netto Asseco Poland w I kw. wyniósł 107,9 mln zł, zgodnie z szacunkami

Zysk netto grupy Asseco Poland w pierwszym kwartale wzrósł o 5,6 proc. rok do roku, do 107,9 mln zł - poinformowała grupa w raporcie. Wynik jest zbliżony do szacunków opublikowanych wcześniej przez spółkę.