Bogdanka szacuje zysk za 2022 r. Będzie mniejszy niż rok wcześniej

Skonsolidowany zysk netto LW Bogdanka w 2022 r. wyniósł 175,6 mln zł, a EBITDA 610 mln zł - podała Bogdanka w komunikacie dotyczącym wstępnych wyników. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły w tym okresie 2.451,7 mln zł, a EBIT 200,3 mln zł. Produkcja węgla handlowego w 2022 r. wyniosła 8.401 tys. ton, sprzedaż 8.400 tys. ton.

/ Puls Biznesu

Bogdanka podała, że istotny wpływ na wyniki osiągnięte w 2022 r. miały nagłe i niemożliwe do przewidzenia utrudnienia w prowadzeniu wydobycia, które wystąpiły w trzecim kwartale 2022 r.

"W ścianie 3/VII/385 uruchomionej w dniu 31.08.2022 r. nastąpił wzrost ciśnienia eksploatacyjnego, w wyniku czego doszło do jej zaciśnięcia. W związku z zaistniałą sytuacją, zaktualizowany został plan produkcyjny na 2022 r. oraz 2023 r. do poziomu ok. 8,3 mln ton węgla handlowego" - napisano.

Jak podano, konsekwencją spadku produkcji węgla handlowego był spadek wielkości sprzedaży, jednakże wyższa cena sprzedaży pozwoliła utrzymać wartość przychodów na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego.

W ocenie spółki, zmniejszenie produkcji wpłynęło na spadek nominalnych kosztów działalności spółki, przy jednoczesnym wzroście jednostkowego kosztu wydobycia, ze względu na to, że przeważającą część kosztów produkcji węgla, zwłaszcza w krótkim okresie czasu, stanowią koszty stałe.

Dla porównania, w 2021 r. LW Bogdanka miała ok. 797 mln zł EBITDA, 288,4 mln zł zysku netto, 366,8 mln zł EBIT i 2.371,3 mln zł przychodów.

Ostateczne wyniki Bogdanka przedstawi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej za 2022 rok. (PAP Biznes)

