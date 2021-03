Zysk netto Biomedu Lublin w 2020 r. wzrósł rdr o 79 proc. do 4,4 mln zł

Biomed

Zysk netto Biomedu Lublin w 2020 r. wzrósł w porównaniu do 2019 r. o 79 proc. do 4,4 mln zł, a przychody wzrosły o 2,7 proc. do 40,2 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

EBITDA Biomedu Lublin w 2020 r. ukształtowała się na poziomie 11,8 mln zł (wzrost 1,8 proc. rdr). Zysk operacyjny wzrósł o 3,6 proc. do 5,9 mln zł.

"W ubiegłym roku Biomed Lublin pozyskał dotację na realizację inwestycji Centrum Badawczo – Rozwojowego, w którym będą rozwijane jej sztandarowe produkty lecznicze: szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10 oraz Onko BCG. Inwestycja zwiększy konkurencyjność, jakość oraz bezpieczeństwo produktów Biomedu. Obecnie spółka wykorzystuje moce produkcyjne dla Onko BCG w 100 proc. (...) W bieżącym roku rozpoczynamy działania związane z przedsięwzięciem, którego celem jest budowa nowego zakładu produkcyjnego Onko BCG" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, p.o. prezesa Piotr Fic.

Dodał, że w tym roku spółka chce kontynuować zainicjowane projekty związane z realizacją strategii, a jej celem jest rozwój produktów i dalsza ekspansja geograficzna. (PAP Biznes)

