Zysk netto Biomedu Lublin po trzech kw. '20 spadł o 15 proc.

Grupa ZUE miała po trzech kw. 2,9 mln zł zysku netto - szacunki

ZUE szacuje, że po trzech kwartałach 2020 roku zysk netto grupy spadł do 2,9 mln zł z 4 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka we wstępnych danych. Portfel zamówień grupy ZUE wynosi obecnie ok. 1,6 mld zł.