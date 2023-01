Zysk netto Banku Millennium w IV kw. wyniósł 248,9 mln zł, powyżej oczekiwań

Zysk netto grupy Banku Millennium w czwartym kwartale 2022 roku wyniósł 248,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata netto banku wynosiła 509 mln zł - poinformował bank we wstępnych wynikach. Zysk netto okazał się 15,5 proc. powyżej oczekwiań, konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 215,5 mln zł.

Oczekiwania siedmiu maklerskich co do zysku netto banku w czwartym kwartale 2022 roku wahały się od 140 mln zł do 278 mln zł.

Bank zanotował pierwszy zysk po ośmiu kwartałach strat.

Wpływ na wyniki banku w ostatnim kwartale 2022 roku miało zawiązanie 504,5 mln zł rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez bank. Pozytywnie na wyniki w tym kwartale wpłynęło obniżenie szacunku kosztów wakacji kredytowych o 98,7 mln zł.

W całym 2022 roku grupa Banku Millennium miała 1.014,6 mln zł straty netto. Decydujący wpływ na wyniki banku w ubiegłym roku miały koszty rezerw na portfel kredytów CHF (2.017,3 mln zł) oraz koszty wakacji kredytowych (1.324,2 mln zł).

Wynik odsetkowy banku wyniósł w czwartym kwartale 1.348,9 mln zł i był 6 proc. powyżej oczekiwań. Konsensus PAP wynosił 1.271,3 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.211,9 - 1.337,8 mln zł).

Wynik z prowizji wyniósł z kolei 202 mln zł wobec konsensusu na poziomie 200,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 196 mln zł do 204 mln zł.

Saldo rezerw (bez rezerw na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych, ale razem z modyfikacjami wynikającymi z dobrowolnych ugód z kredytobiorcami walutowych kredytów hipotecznych), wyniosło w czwartym kwartale 143,3 mln zł i było 17 proc. wyższe od prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy spodziewali się 122,6 mln zł, w przedziale od 83 mln zł do 141 mln zł.(PAP Biznes)

Wyniki Banku Millennium w czwartym kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 4Q2022 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 1 348,9 1 271,3 6,1% Wynik z prowizji 202 200,5 0,8% Koszty ogółem 468,6 465,1 0,8% Saldo rezerw -143,3 -122,6 16,9% Zysk netto 248,9 215,5 15,5% w mln zł 4Q2022 4Q2021 różnica 3Q2022 rdr Wynik odsetkowy 1 349 767 75,8% -151,5 Wynik z prowizji 202 215 -6,0% 179 Koszty ogółem 469 434 7,9% 462 Saldo rezerw -143 -82 74,8% -163 Zysk netto 249 -509 -1 001

Bank Millennium podpisał w IV kw. 1312 ugód ws. kredytów CHF, ich koszt wyniósł 110 mln zł

Liczba dobrowolnych ugód Banku Millennium zawartych z klientami w związku z kredytami CHF w IV kwartale 2022 roku spadła do 1312 z 2174 w III kwartale. Koszty tych ugód wyniosły 110 mln zł, podczas gdy w III kwartale było to 143 mln zł - podał bank w raporcie.

"Liczba dobrowolnych ugód w IV kw. 2022 wyniosła 1312, nieco mniej niż w poprzednich kwartałach. Mimo to, był to siódmy z kolei kwartał w którym spadek liczby aktywnych umów walutowych kredytów hipotecznych (oraz liczba dobrowolnych ugód) był większy niż napływ nowych indywidualnych pozwów sądowych przeciwko Bankowi" - podał bank w raporcie.

W całym 2022 roku bank podpisał 7943 takich ugód. Od początku roku 2020, kiedy oferta ugód została aktywniej uruchomiona, zawarto niemal 18 000 polubownych ugód.

W 2022 roku koszty ugód wyniosły łącznie 486 mln zł.

Bank podał, że w 2022 roku liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się o niemal 9600 do 38 011.

Udział całego portfela hipotek walutowych w portfelu kredytów brutto grupy spadł do 8,9 proc. na koniec 2022 roku.

Współczynniki kapitałowe Banku Millennium powróciły do poziomu powyżej wymaganych minimów

Współczynniki kapitałowe Banku Millennium w IV kwartale 2022 roku powróciły do poziomu powyżej wymaganych minimów - podał bank we wtorkowym raporcie.

Bank podał, że skonsolidowany wskaźnik TCR wzrósł do poziomu 14,4 proc. na koniec 2022 roku z poziomu 12,4 proc. na koniec września 2022 r, podczas gdy wskaźnik T1 wzrósł odpowiednio do 11,3 proc. z 9,4 proc..

"Było to spowodowane wzrostem funduszy własnych o 7,6 proc. (głównie wyższa wycena papierów wartościowych wycenianych przez kapitały i zmniejszenie bieżącej rocznej straty finansowej netto w wyniku dodatnich wyników czwartego kwartału). Minimalne wymogi regulacyjne odnośnie wskaźników kapitałowych spadły o 85 pkt. baz. dla TCR a o 47 pkt. baz. dla CET1" - podał bank w raporcie. (PAP Biznes)

