Bank Millennium pokazał wyniki za IV kw. 2023 roku. Zysk powyżej oczekiwań

Zysk netto grupy Banku Millennium w czwartym kwartale 2023 roku spadł do 115 mln zł z 248,9 mln zł rok wcześniej - poinformował bank we wstępnych wynikach. Zysk netto okazał się 12,7 proc. powyżej oczekiwań, konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 102 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto banku w czwartym kwartale 2023 roku wahały się od 83 mln zł do 121 mln zł.

Zysk netto banku w IV kwartale 2023 roku spadł 54 proc. rdr i wzrósł 12 proc. kdk.

Bank spodziewał się wcześniej, że pomimo rezerw na ryzyko prawne osiągnie dodatni wynik netto w tym okresie.

W całym 2023 roku zysk netto grupy wyniósł 576 mln zł. Decydujący wpływ na wyniki banku miały koszty związane z walutowymi kredytami hipotecznymi. W samym IV kwartale osiągnęły one poziom 778 mln zł po podatku, podczas gdy w całym 2023 r. 3.338 mln zł (+41 proc. rdr).

Całkowite rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi w ostatnim kwartale 2023 roku wyniosły 702 mln zł (przed podatkiem), w tym 620 mln zł dotyczyło portfela hipotek walutowych udzielonych przez bank.

Bank podał, że ostatni kwartał przyniósł kilka pozytywnych i negatywnych niepowtarzalnych pozycji, wśród których, poza kosztami walutowych kredytów hipotecznych, najistotniejsze to 55 mln zł dodatniego wpływu finalnego rozliczenia z Grupą TU Europa, 14 mln zł rozwiązania rezerwy podatkowej (pozostałe przychody operacyjne) oraz 9 mln zł z tytułu ostatecznego zwiększenia kosztów wakacji kredytowych (pozycja pomniejszająca przychody odsetkowe.

Wynik odsetkowy banku wyniósł w czwartym kwartale 1.284 mln zł i był 4 proc. poniżej oczekiwań. Konsensus PAP wynosił 1.337,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.314 - 1.363 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 5 proc. rdr i 6 proc. kdk.

Kwartalna marża odsetkowa spadła do 424 pb. z poziomu 477 pb. w III kwartale.

Wynik z prowizji wyniósł z kolei 190 mln zł wobec konsensusu na poziomie 188,4 mln zł (oczekiwania wahały się od 185 mln zł do 191 mln zł. Wynik ten spadł 6 proc. rdr i wzrósł 1 proc. kdk.

Saldo rezerw (bez rezerw na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych, ale razem z modyfikacjami wynikającymi z dobrowolnych ugód z kredytobiorcami walutowych kredytów hipotecznych), wyniosło w czwartym kwartale 2023 roku 79 mln zł i było 2,4 proc. wyższe od prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy spodziewali się 77,2 mln zł.

Bank podał, że jakość jego portfela kredytowego była stabilna. Koszt ryzyka pozostał niski i wyniósł 36 pb. W IV kwartale dzięki niskiemu kosztowi ryzyka w segmencie przedsiębiorstw oraz sprzedaży portfela kredytów nieregularnych (44 mln zł dodatniego wpływu na linię kosztu ryzyka).

Koszty operacyjne ogółem wyniosły w ostatnim kwartale 2023 roku 529 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez analityków (528,3 mln zł). Koszty wzrosły 13 proc. rdr i 7 proc. w ujęciu kwartalnym.

Sprzedaż kredytów hipotecznych w PLN w IV kwartale wzrosła o 32 proc. kdk do poziomu 1,7 mld zł i była najwyższa od III kwartału 2022 roku. Sprzedaż w całym roku 2023 wyniosła 4,8 mld zł, czyli wzrosła 26 proc. rdr.

Bank podał, że w ostatnim kwartale ubiegłego roku liczba aktywnych klientów przekroczyła poziom 3 mln, cel pierwotnie założony na koniec roku 2024.

Bank podał, że w 2023 roku poprawił współczynniki kapitałowe - T1 grupy wzrósł do 14,7 proc. z poziomu 13,5 proc. na koniec września 2023 r. dzięki połączeniu transakcji sekurytyzacyjnej z poprawą wyceny portfela obligacji. Na koniec 2023 roku współczynnik kapitałowy T1 grupy był 489 pb. powyżej wymaganego minimalnego poziomu.

Ostateczne wyniki finansowe bank poda w sprawozdaniu finansowym za 2023 r., którego publikacja planowana jest na 28 lutego 2024 r.

Wynik odsetkowy 1 284 1 349 -4,8% 1 372 -6,4% Wynik z prowizji 190 202 -5,9% 188 1,1% Koszty ogółem 529 469 12,9% 494 7,1% Saldo rezerw* -79 -143 -44,9% -64 23,0% Zysk netto 115 249 -53,8% 103 12,0% * bez rezerw na kredyty CHF

W IV kwartale 2023 roku liczba polubownych ugód Banku Millennium zawartych posiadaczami walutowych kredytów hipotecznych powróciła powyżej poziomu 1 tys. kwartalnie i wyniosła 1 072 - podał bank w raporcie. Koszty tych ugód wyniosły 89 mln zł.

W całym 2023 roku bank podpisał 3,7 tys. takich ugód, podczas gdy w 2022 roku było ich 7,9 tys.

Liczba ugód zawartych do tej pory wyniosła 21,4 tys, co odpowiada 35 proc. liczby umów kredytowych aktywnych wmomencie pełnego uruchomienia procesu ugód.

W wyniku tych negocjacji, zasądzonych wyroków oraz innych naturalnych czynników, w ostatnim kwartale 2023 roku liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się o 1.651 do 32.435, podczas gdy w ciągu 2023 r. zmniejszyła się ona o niemal 5,6 tys. po spadku o 9,6 tys. w całym roku 2022.

W 2023 r. koszty związane z dobrowolnymi ugodami wyniosły 326 mln zł podczas gdy w 2022 r. 484 mln zł.

"Relatywnie wyższy koszt ugód w ostatnich kwartałach odzwierciedlał, między innymi, rosnącą liczbę oraz udział ugód na etapie postępowania sądowego. W 4 kwartale 2023 roku 185 takich ugód zostało zawartych w porównaniu do 156 w 3 kwartale 2023" - napisano w raporcie.

Udział całego portfela hipotek walutowych (brutto pomniejszone o alokowane rezerwy na ryzyko prawne) w portfelu kredytów brutto grupy spadł do 4,1 proc.

