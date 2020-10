Zysk netto Banku Millennium w III kw. poniżej oczekiwań

Bank Millennium

Skonsolidowany zysk netto grupy Banku Millennium w trzecim kwartale 2020 roku spadł do 60,1 mln zł z 200,1 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Wynik banku był o 7,2 proc. niższy od średniej prognoz analityków na poziomie 64,8 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto banku za trzeci kwartał 2020 roku wahały się od 33,3 mln zł do 83,7 mln zł.

Saldo rezerw, uwzględniające także rezerwy z tytułu COVID-19 oraz na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych, wyniosło w trzecim kwartale 280,0 mln zł i było 4,3 proc. wyższe od prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy spodziewali się 268,4 mln zł, w przedziale od 243 mln zł do 302,4 mln zł.

Odpis na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych w III kwartale wyniósł 129,7 mln zł, podczas gdy w II kwartale było to 112,7 mln zł.

Wynik odsetkowy banku (raportowany) wyniósł w trzecim kwartale 623,9 mln zł i okazał się 1 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 618,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 612,6-623 mln zł).

Wynik z prowizji wyniósł z kolei 179,8 mln zł wobec konsensusu na poziomie 180,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 177,7 mln zł do 184 mln zł.

Koszty operacyjne banku sięgnęły 412,1 mln zł i były o 1,6 proc. wyższe od średniej prognoz analityków (405,5 mln zł).

Na koniec września 2020 roku bank posiadał 4.195 umów kredytowych (pod koniec 1 półrocza było to 3.339 umów) i dodatkowo 437 umów kredytowych byłego Euro Bank (98 proc. umów przed sądem I Instancji i 2 proc. umów przed sądem II Instancji) objętych indywidualnymi postępowaniami dotyczącymi klauzul indeksacyjnych do walut obcych (z wyłączeniem spraw windykacyjnych) o łącznej wartości roszczeń zgłoszonych przez powodów w wysokości 481,9 mln zł oraz 26,1 mln CHF

Do końca września 2020 roku w 51 sprawach wydano prawomocne orzeczenia, podczas gdy pod koniec czerwca było to 37 spraw.

Poniżej przedstawiamy Banku Millennium w trzecim kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł 3Q2020 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 623,9 618,1 0,9% Wynik z prowizji 179,8 180,5 -0,4% Koszty ogółem 412,1 405,5 1,6% Saldo rezerw* -280,0 -268,4 4,3% Zysk netto 60,1 64,8 -7,2% w mln zł 3Q2020 3Q2019 różnica 2Q2020 różnica rdr kdk Wynik odsetkowy 624 688 -9,3% 627 -0,6% Wynik z prowizji 180 178 0,8% 179 0,4% Koszty ogółem 412 480 -14,2% 405 1,7% Saldo rezerw -280 -136 105,3% -279 0,5% Zysk netto 60 200 -69,9% 54 12,2%

* pozycja uwzględnia także rezerwy z tytułu COVID-19 oraz na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych.(PAP Biznes)

seb/