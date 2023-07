Bank Millennium pokazał półroczne wyniki. "Powyżej oczekiwań"

Zysk netto grupy Banku Millennium w drugim kwartale 2023 roku wyniósł 105,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata netto banku wynosiła 140,3 mln zł - poinformował bank w raporcie. Zysk netto okazał się 55 proc. powyżej oczekwiań, konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 68,1 mln zł.

fot. Karolis Kavolelis / / Shutterstock

Oczekiwania siedmiu maklerskich co do zysku netto banku w drugim kwartale 2023 roku wahały się od 27,1 mln zł do 101 mln zł.

Koszty rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych wyniosły w II kwartale 757 mln zł.

W czerwcu bank informował, że spodziewał się dodatniego wyniku netto banku za II kwartał.

W I połowie 2023 roku zysk netto wyniósł 357,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata netto wyniosła 262,6 mln zł.

Wynik odsetkowy banku wyniósł w drugim kwartale 1.335,8 mln zł i był zbliżony do oczekiwań. Konsensus PAP wynosił 1.319 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.296 - 1.328,7 mln zł).

Wynik z prowizji wyniósł z kolei 203 mln zł wobec konsensusu na poziomie 201,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 198 mln zł do 203,9 mln zł).

Saldo rezerw (bez rezerw na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych), wyniosło w drugim kwartale 69,7 mln zł i było 22 proc. niższe od prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy spodziewali się 89,7 mln zł, w przedziale od 69 mln zł do 116 mln zł.

Poniżej przedstawiamy Banku Millennium w drugim kwartale 2023 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł 2Q2023 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 1 335,8 1 319,0 1,3% Wynik z prowizji 203,0 201,3 0,9% Koszty ogółem 448,2 456,6 -1,9% Saldo rezerw -69,7 -89,7 -22,3% Zysk netto 105,8 68,1 55,4% w mln zł 2Q2023 2Q2022 różnica 1Q2023 różnica rdr kdk Wynik odsetkowy 1 336 1 179 13,3% 1 262 5,8% Wynik z prowizji 203 206 -1,5% 201 1,0% Koszty ogółem 448 677 -33,8% 522 -14,1% Saldo rezerw -70 -71 -1,4% -138 -49,6% Zysk netto 106 -140 252 -58,1%

(PAP Biznes)

seb/