Zysk netto Banku Handlowego nieco niższy od oczekiwań

Remor Solar Polska na koniec '23 ma ok. 6,1 mln zł zysku netto, poniżej prognozy Remor Solar Polska na koniec 2023 r. osiągnął zysk netto w wysokości ok. 6,1 mln zł, co stanowi ok. 61,8 proc. prognozy - poinformowała spółka w komunikacie. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły ok. 102,3 mln zł, co stanowi ok. 93 proc. prognozy.