Zysk netto Banku Handlowego w IV kw. wyniósł 186,3 mln zł, powyżej oczekiwań

Zysk netto grupy Banku Handlowego w czwartym kwartale 2021 roku wyniósł 186,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata netto wynosiła 58 mln zł - poinformował bank we wstępnych danych finansowych. Zysk banku okazał się 22 proc. powyżej oczekiwań rynku, który zakładał zysk na poziomie 153 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto wahały się od 131 mln zł do 167 mln zł.

Zysk netto w IV kwartale 2021 roku był dwa razy wyższy niż w III kwartale.

W 2021 roku grupa wypracowała wstępny zysk netto w wysokości 747,2 mln zł, co oznacza wzrost o 333,4 proc. rdr. To najwyższy poziomu zysku Citi Handlowego od 2014 roku.

Bank podał, że za wzrost zysku netto w 2021 roku odpowiadały wyższe przychody, które wzrosły o 15,6 proc. do 2.390,9 mln zł i niższy wynik z tytułu oczekiwanych strat kredytowych, który spadł o 79,6 proc. do 38,8 mln zł.

Przychody banku w IV kwartale 2021 roku wzrosły 11 proc. rdr i 25 proc. kdk, na co złożyły się m.in. przychody z transakcji kapitałowych z klientami korporacyjnymi (w tym np. IPO grupy Pracuj. pl o wartości 1,1 mld zł), przychody odsetkowe od papierów dłużnych oraz od kredytów, wynikające ze wzrostu stóp procentowych.

W IV kwartale 2021 roku bank pozytywnie zaskoczył na linii wyniku odsetkowego oraz zawiązał niższe od oczekiwań rezerwy.

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 254 mln zł i okazał się 20 proc. powyżej oczekiwań na poziomie 211,7 mln zł (oczekiwana wahały się od 196 mln zł do 229 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 15 proc. rdr i 50 proc. kdk.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 169 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 166,2 mln zł (oczekiwano wyniku w przedziale 152 - 177 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 7 proc. rdr i 7 proc. w ujęciu kwartalnym.

Saldo rezerw wyniosło w czwartym kwartale 2021 roku 4 mln zł, czyli było 77 proc. niższe niż zakładał konsensus na poziomie 17,4 mln zł. Oczekiwania wahały się w przedziale od 10 mln zł do 23 mln zł. Odpisy spadły 64 proc. rdr i 77 proc. kdk.

Bank podał, że na sprawy sporne związane z kredytami hipotecznymi indeksowanymi kursem CHF zawiązał 10,6 mln zł rezerw, które zostały ujęte w pozostałych kosztach operacyjnych.

Koszty działania banku łącznie z amortyzacją sięgnęły 284 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami (285,3 mln zł). Koszty wzrosły 3 proc. rdr i 3 proc. kdk.

Wskaźnik kosztów do przychodów wynosi 50 proc.

Należności od klientów w 2021 roku spadły o 2,7 proc. do 21,33 mld zł.

Wartość kredytów netto w segmencie bankowości instytucjonalnej, będąca sumą należności od podmiotów sektora finansowanego i od podmiotów sektora niefinansowego, wyniosła 14,4 mld zł, co oznacza spadek o 2,6 proc. Wolumen kredytów netto udzielonych klientom indywidualnym spadł o 3,3 proc. i wyniósł 7 mld zł. Za spadek kredytów odpowiadały należności niezabezpieczone (w związku z niższą sprzedażą pożyczek gotówkowych w okresie pandemii).

Współczynnik wypłacalności (TCR) jest na poziomie 20,1 proc.

Poniżej przedstawiamy wyniki Banku Handlowego w czwartym kwartale 2021 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł 4Q2021 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 254 211,7 20% Wynik z prowizji 169 166,2 2% Koszty ogółem 284 285,3 0% Saldo rezerw -4 -17,4 -77% Zysk netto 186,3 153,0 22% w mln zł 4Q2021 4Q2020 różnica 3Q2021 różnica rdr kdk 271 Wynik odsetkowy 254 221 15% 169 50% Wynik z prowizji 169 158 7% 158 7% Koszty ogółem 284 276 3% 275 3% Saldo rezerw -4 -12 -67% -19 -79% Zysk netto 186 -58 93 99%

