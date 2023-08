Bank Handlowy pokazał wyniki. Pozytywna niespodzianka ws. rezerw kredytowych

Zysk netto grupy Banku Handlowego w drugim kwartale 2023 roku wzrósł do 611,5 mln zł z 500,3 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 3 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 593,5 mln zł.

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich co do zysku netto za II kwartał wahały się od 573,8 mln zł do 608,8 mln zł.

Zysk netto wzrósł 22 proc. rdr i 1 proc. kdk.

Poszczególne pozycje wynikowe banku okazały się zbliżone do oczekwiań analityków, największa pozytywna niespodzianka dotyczy rezerw kredytowych.

Saldo rezerw było dodatnie i wyniosło 5,7 mln zł. Rynek oczekiwał zawiązania rezerw (salda ujemnego) na poziomie 8,6 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 831,9 mln zł i okazał się zbliżony do konsensusu na poziomie 841,8 mln zł (oczekiwania wahały się w przedziale 829,1-853,9 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 25 proc. rdr i spadł 2 proc. kdk.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 142 mln zł i był zbliżony z szacunkami rynku, który spodziewał się 143,2 mln zł (oczekiwania wahały się od 141 mln zł do 147 mln zł). Wynik prowizyjny spadł 6 proc. rdr i wzrósł 1 proc. kdk.

Koszty ogółem wyniosły 339,9 mln zł, podczas gdy rynek spodziewał się kosztów na poziomie 334,4 mln zł. Koszty wzrosły 13 proc. rdr i spadły 18 proc. kdk.

Poniżej przedstawiamy wyniki Banku Handlowego w drugim kwartale 2023 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł 2Q2023 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 831,9 841,8 -1% Wynik z prowizji 142,0 143,2 -1% Koszty ogółem 339,9 334,4 2% Saldo rezerw 5,7 -8,6 Zysk netto 611,5 593,5 3% w mln zł 2Q2023 2Q2022 różnica 1Q2023 różnica rdr kdk Wynik odsetkowy 832 667 25% 847 -2% Wynik z prowizji 142 151 -6% 141 1% Koszty ogółem 340 301 13% 415 -18% Saldo rezerw 6 -9 -12 Zysk netto 612 500 22% 604 1%

