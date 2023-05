Handlowy rozbił bank. Zyski ponad dwa razy większe rdr

CEZ skorygował prognozę EBITDA w 2023 r. do 105 - 115 mld CZK i skor. zysku netto do 33 - 37 mld CZK Grupa CEZ zmieniła prognozę EBITDA w 2023 roku do 105 - 115 mld CZK i skorygowanego zysku netto do 33 - 37 mld CZK - podała spółka w raporcie.