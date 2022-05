Zysk netto Banku Handlowego w I kw. '22 wyniósł 282 mln zł, powyżej oczekiwań

fot. Łukasz Dejnarowicz / / FORUM

Zysk netto grupy Banku Handlowego w pierwszym kwartale 2022 roku spadł do 282 mln zł z 394,9 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 56 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 180,8 mln zł.

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich co do zysku netto za I kwartał wahały się od 118,9 mln zł do 229 mln zł.

Zysk netto spadł 29 proc. rdr i wzrósł 80 proc. kdk.

Bank podał, że wysokość zysku wpływ miała przede wszystkim zmienność na rynkach finansowych, która pozytywnie przełożyła się na wynik z działalności skarbcowej, wyższe stopy procentowe oraz wzrost wolumenów kredytowych (o 8 proc. kdk).

"To kolejny kwartał wzrostu wyników, pokazujący, że fundamenty naszego banku są mocne, mamy zdrowy biznes klientowski i jesteśmy na właściwej trajektorii do osiągnięcia celów finansowych określonych w strategii,” – powiedziała cytowana w komunikacie prasowym wiceprezes banku Natalia Bożek.

W pierwszym kwartale przychody banku osiągnęły 836 mln zł (czyli spadły 11 proc. rdr i wzrosły o 56 proc. kdk), dzięki wysokiemu wynikowi odsetkowemu oraz wynikowi na działalności skarbcowej.

Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 444,9 mln zł i okazał się 12 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 398,3 mln zł (oczekiwania wahały się w przedziale 370,5 - 455 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 126 proc. rdr i 75 proc. kdk.

Wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji wyniósł w I kwartale 274,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 114,5 mln zł.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 151,3 mln zł i był 3 proc. poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 155,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 145,7 mln zł do 162 mln zł). Wynik prowizyjny spadł 12 proc. rdr i był o 10 proc. niższy niż w IV kwartale 2021 roku.

Saldo rezerw wyniosło 11,6 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem 14 proc. wyższych odpisów na poziomie 13,4 mln zł. Rok wcześniej odpisy wynosiły 6 mln zł.

Bank podał, że w segmencie bankowości instytucjonalnej rozwiązał rezerwy z powodu poprawiającej się sytuacji klientów, co skutkowało migracją należności od klientów instytucjonalnych do tzw. Etapu 1.

Koszty operacyjne wzrosły do 414 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (408 mln zł). Koszty wzrosły 14 proc. rdr i 46 proc. kdk., głównie ze względu na rekordowo wysoką (105 mln zł) składką na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków.

Na koniec I kwartału 2022 roku suma bilansowa wyniosła 69,3 mld zł, co stanowi wzrost o 12 proc. w porównaniu do końca 2021 roku.

W bankowości instytucjonalnej aktywa klientowskie wzrosły we wszystkich segmentach, zgodnie z kierunkami przyjętej strategii. Wolumeny kredytowe w pierwszym kwartale były wyższe o 14 proc. od stanu na koniec 2021 roku i 7 proc. od poziomu na koniec marca zeszłego roku i wyniosły 16,3 mld zł.

Wartość nowych kredytów udzielonych w pierwszym kwartale 2022 roku była czterokrotnie wyższa niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Wolumen kredytów netto udzielonych klientom indywidualnym spadł wobec stanu na koniec grudnia 2021 roku o 3,3 proc. i wyniósł 6,8 mld zł.

Przychody w bankowości detalicznej wzrosły 46 proc. rdr i 40 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Bank podał, że zanotował też rekordowo wysokie salda depozytów.

Bank nie prowadzi aktywności w Ukrainie, Rosji, ani na Białorusi, a ekspozycja kredytowa banku wobec firm istotnie zaangażowanych w tych krajach stanowi mniej niż 0,5 proc. ekspozycji związanej z ryzykiem kredytowym.

Współczynnik wypłacalności (TCR) wynosi 17,8 proc.

Wyniki Banku Handlowego w pierwszym kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników (w mln zł)

1Q2022 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 444,9 398,3 12% Wynik z prowizji 151,3 155,3 -3% Koszty ogółem 414,0 407,8 2% Saldo rezerw -11,6 -13,4 -14% Zysk netto 282,0 180,8 56% w mln zł 1Q2022 1Q2021 różnica 4Q2021 różnica rdr kdk 271 Wynik odsetkowy 445 197 126% 254 75% Wynik z prowizji 151 172 -12% 169 -10% Koszty ogółem 414 362 14% 284 46% Saldo rezerw -12 -6 88% -4 165% Zysk netto 282 395 -29% 156 80%





(PAP Biznes)

seb/