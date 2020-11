Zysk netto BNP Paribas BP w III kw. powyżej oczekiwań

fot. fot. REUTERS/Regis Duvignau/File Photo / FORUM

Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w III kwartale 2020 roku wzrósł do 231,5 mln zł z 114,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku był 24 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 186,4 mln zł.

Oczekiwania 5 biur maklerskich, co do zysku netto za III kwartał, wahały się od 179,5 mln zł do 207,3 mln zł. Zysk netto w III kwartale wzrósł 102 proc. rdr i 6 proc. kdk.

Po trzech kwartałach zysk grupy BNP Paribas Bank Polska wyniósł 565,6 mln zł, czyli o 14,6 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Bank podał, że czynnikami, które miały istotne znaczenie dla poprawy zysku był brak w bieżącym roku kosztów integracji z przejętymi aktywami Raiffeisen Bank Polska oraz pozytywne efekty synergii i działań oszczędnościowych uzyskane zwłaszcza w II i III kwartale 2020 r.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 2020 roku 94,7 mln zł. Rynek oczekiwał o 30 proc. wyższych odpisów na poziomie 135,9 mln zł.

Bank zdecydował również o utworzeniu w III kwartale 2020 roku rezerwy w wysokości 39,91 mln zł na ryzyko dotyczące portfela kredytów CHF.

"Dotworzenie rezerwy spowodowane było zwiększającą się liczbą nowych spraw związanych z kredytami walutowymi lub denominowanymi do CHF, jak również obserwowaną zmiennością i niepewnością co do dalszego kształtowania się linii orzeczniczej" - napisano w raporcie.

Łączna wartość utworzonych rezerw na postępowania dotyczące kredytów w CHF koniec września 2020 roku wynosiła 98,59 mln zł.

Po trzech kwartałach rezerwy wynoszą 493 mln zł. Grupa szacuje, że negatywny wpływ COVID-19 na koszty ryzyka w trzech kwartałach 2020 r. wyniósł 175,5 mln zł.

W III kwartale 2020 bank utworzył także dodatkową rezerwę w wysokości 1,5 mln zł na zwrot prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu dla kredytów udzielonych i spłacanych od 2020 roku.

Koszt ryzyka kredytowego wyniósł w trzech kwartałach 2020 r. 0,85 proc. i wzrósł o 24 pb. w porównaniu do trzech kwartałów 2019 r. (0,61 proc.). W samym III kwartale koszt ryzyka jest na poziomie 0,49 proc.

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 738,9 mln zł i okazał się zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 716 mln zł (w przedziale oczekiwań 702,6-724 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 7 proc. rdr i 3 proc. w ujęciu kwartalnym.

Marża odsetkowa spadła do 2,46 proc. w III kwartale z 2,65 proc. w II kwartale.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 251,2 mln zł i był 17 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 213,8 mln zł (oczekiwania wahały się od 207,4 mln zł do 220 mln zł). Wynik ten wzrósł 22 proc. rdr i 25 proc. kdk.

Koszty działania wraz z amortyzacją wyniosły w trzecim kwartale 2020 roku 570,8 mln zł, czyli były zbliżone do oczekiwań (585,2 mln zł). Koszty spadły 20 proc. rdr i były na poziomie z II kwartału 2020 roku.

Pod koniec września 2020 roku bank był pozwanym w 489 (131 nowych spraw w III kwartale 2020 roku) toczących się postępowaniach sądowych dotyczących umów kredytu hipotecznego walutowego lub denominowanego do waluty CHF.

Łączna wartość dochodzonych roszczeń wynosi 163,8 mln zł.

Bank podał, że w 23 prawomocnie zakończonych postępowaniach 13 roszczeń zostało oddalonych, 2 postępowania umorzone, 1 pozew odrzucony, 6 razy pomimo oddalenia roszczenia stwierdzono nieważność umowy, raz zostało zasądzone wyłącznie roszczenie z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Suma bilansowa grupy na koniec września 2020 r. wyniosła 121,57 mld zł i była wyższa o 10,6 proc. w porównaniu do końca 2019 r.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 15,79 proc. ,a współczynnik kapitału Tier 1 wynosi 13,44 proc.

Poniżej przedstawiamy wyniki grupy Banku BNP Paribas Bank Polska w trzecim kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł 3Q2020 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 738,9 716,0 3% Wynik z prowizji 251,2 213,8 17% Koszty ogółem 570,8 585,2 -2% Saldo rezerw -94,7 -135,9 -30% Zysk netto 231,5 186,4 24% 3Q2020 3Q2019 różnica 2Q2020 różnica w mln zł rdr kdk Wynik odsetkowy 739 798 -7% 763 -3% Wynik z prowizji 251 206 22% 200 25% Koszty ogółem 571 716 -20% 571 0% Saldo rezerw -95 -135 -30% -200 -53% Zysk netto 232 115 102% 219 6%

