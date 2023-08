BNP Paribas BP zaskoczył wynikami. 37 proc. powyżej oczekiwań rynku

Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w II kwartale 2023 roku wzrósł do 459,6 mln zł z 257,7 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku był 37 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 335,4 mln zł. Bank zanotował dodatni wynik odpisów kredytowych.

fot. Gonzalo Fuentes / / Reuters

Oczekiwania 8 biur maklerskich, co do zysku netto za II kwartał, wahały się od 253,6 mln zł do 402 mln zł.

Zysk netto wzrósł 78 proc. rdr i spadł 6 proc. kdk.

Po I półroczu zysk netto grupy BNP Paribas BP wzrósł do 947,6 mln zł z 535,4 mln zł rok wcześniej.

Wpływ na lepsze od oczekiwań wyniki banku miała pozycja rezerw. W II kwartale saldo rezerw było dodatnie i wyniosło 26,4 mln zł, podczas gdy rynek szacował, że dojdzie do zawiązania rezerw na poziomie 26,9 mln zł.

Bank podał, że na poziom kosztu ryzyka wpłynęła utrzymująca się dobra jakość obsługi kredytów.

Dodatkowo na wynik z tytułu oczekiwanych strat kredytowych wpływ miały istotne rozwiązania rezerw związane z odzyskami na wycenianym indywidualnie portfelu z utratą wartości (w tym 46,2 mln zł z rozwiązania rezerw w rezultacie spłaty zadłużenia przez klienta instytucjonalnego), pozytywny wynik sprzedaży wierzytelności w kwocie 10,6 mln zł i dowiązanie 27,8 mln zł rezerw w wyniku aktualizacji projekcji czynników makroekonomicznych.

W całym I półroczu 2023 wynik odpisów był dodatni i wyniósł 51 mln zł, na co wpłynął głównie wynik odzysków z portfela klientów instytucjonalnych.

Kwartalny koszt ryzyka kredytowego wynosi +12 pb.

Wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi wyniósł 356 mln zł, czyli był na poziomie sygnalizowanym w lipcu przez bank.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 1.239,7 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.230,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.201,2 - 1.260 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 8 proc. rdr i 4 proc. kdk.

Pozytywny wpływ wakacji kredytowych na wynik odsetkowy w II kwartale wyniósł 11 mln zł.

Marża odsetkowa wzrosła do 3,33 proc. z 3,25 proc. kwartał wcześniej

Koszt pozyskania złotowych depozytów klientów na koniec czerwca 2023 pozostał bez zmian w ujęciu kwartał do kwartału (+90 pb rdr).

Wynik z prowizji wyniósł 307,9 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 306,1 mln zł (oczekiwania wahały się od 297,3 mln zł do 322,1 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 4 proc. rdr i spadł 5 proc. w ujęciu kdk.

Bank podał, że spadek wyniku z prowizji w II kwartale 2023 roku w porównaniu do I kwartału wynikał głównie z powodu niższych prowizji od kart (niższe przychody od Mastercard z tytułu wsparcia sprzedaży), przy jednoczesnej poprawie wyniku z prowizji kredytowych realizowanych na dużych transakcjach oraz wyniku z prowizji ubezpieczeniowych.

Koszty działania wraz z amortyzacją wyniosły w drugim kwartale 725,2 mln zł, czyli były na poziomie zbliżonym do oczekiwań (716,9 mln zł). Koszty spadły 15 proc. rdr i 8 proc. w ujęciu kwartalnym.

Bank podał, że brak jest wyraźnych oznak ożywienia popytu na kredyt w obu segmentach klientów. Kredyty klientów brutto spadły 3,6 proc. rdr i 0,8 proc. kdk do 91,5 mld zł.

Sprzedaż kredytów gotówkowych wrosła w II kwartale kdk o 35 proc. do 944 mln zł, natomiast sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 71 mln zł, co oznacza wzrost o 56 proc. kdk i spadek 94 proc. rdr.

Depozyty wzrosły 7,8 proc. rdr i 0,9 proc. w ujęciu kwartalnym do 117,4 mld zł przy rosnącym udziale depozytów terminowych.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 16,35 proc., a wskaźnik Tier 1 jest na poziomie 12,13 proc. (PAP Biznes)

seb/ ana/