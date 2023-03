Alior Bank pokazał wyniki za IV kw. 2022. Zysk niższy od konsensusu

Zysk netto grupy Alior Banku w czwartym kwartale 2022 wzrósł do 360,3 mln zł z 99,6 mln zł rok wcześniej - poinformował w piątek bank. Konsensus oczekiwań zakładał wypracowanie przez bank zysku na poziomie 384,6 mln zł.

fot. Igor Smirnow / / FORUM

Oczekiwania 8 biur maklerskich, co do zysku banku za IV kwartał, wahały się od 350 mln zł do 407,2 mln zł.

Zysk Aliora w IV kwartale wzrósł 262 proc. rdr i był najwyższy w historii banku. W III kwartale bank miał stratę netto, no co wpływ miało ujęcie kosztów wakacji kredytowych.

Wyniki IV kwartału obciążone były kosztami ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych w wysokości 43,6 mln zł oraz rezerwą na zwrot prowizji (tzw. małe TSUE) w wysokości 14,5 mln zł. W wyniku banku ujęto ostateczną wartość składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, która była o 8 mln zł wyższa, niż pierwotnie ujęta w wynikach III kwartału rezerwa.

W całym 2022 rok zysk netto Alior wzrósł rdr o 42 proc. do 683,1 mln zł. Wskaźnik ROE wynosi 11,3 proc.

Zysk netto skorygowany o zdarzenia jednorazowe w IV kwartale wyniósł 369 mln zł, a w całym 2022 r. był na poziomie 1.371 mld zł.

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 1.139,1 mln zł i był 4 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.095,8 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.073,5 - 1.120 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 50 proc. rdr i 94 proc. kdk.

Marża odsetkowa netto w IV kwartale wyniosła 5,92 proc., podczas gdy w III kwartale, skorygowana o wakacje kredytowe, wyniosła 5,81 proc.

W całym 2022 roku marża wyniosła 4,64 proc., rosnąć 0,9 p.p rdr.

Wynik z prowizji ostatnim kwartale 2022 roku wyniósł 183,2 mln zł i był 7 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 196,9 mln zł (oczekiwania wahały się od 185,5 mln zł do 208 mln zł). Wynik prowizyjny spadł 15 proc. rdr i 9 proc. kdk.

Bank podał, że spadek wyniku prowizyjnego w ujęciu rdr wywołany był głównie niższymi prowizjami od transakcji wymiany walut, które spadły o 23 mln zł (-27 proc.) oraz w wyniku dokonania, w koszt wyniku prowizyjnego, 9 mln zł modelowej korekty wyniku na działalności ubezpieczeniowej.

Odpisy wyniosły 248,5 mln zł, czyli były 16 proc. niższe niż konsensus. Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 294,9 mln zł (w przedziale od 275 mln zł do 337 mln zł). Odpisy wzrosły 1 proc. rdr i spadły 6 proc. kdk.

Alior poinformował, że aktualny poziom rezerw z tytułu ryzyka prawnego dotyczących kredytów denominowanych w walucie CHF pokrywa 49,7 proc. wartości brutto tego portfela.

Koszty ryzyka w ostatnim kwartale 2022 roku spadły do 1,57 proc. z 1,64 proc. w III kwartale. Bank podał, że koszty ryzyka spadły zarówno w segmencie klienta indywidualnego, jak i segmencie klienta biznesowego.

W 2022 roku koszty ryzyka spadły do 1,51 proc. z 1,6 proc. w 2021 roku.

Aktywa banku w IV kwartale 2022 roku spadły rdr o 0,2 proc. do 82,9 mld zł. Wolumen kredytów brutto w tym okresie spadło 2,4 proc. do 62,1 mld zł.

Sprzedaż kredytów hipotecznych w ostatnim kwartale 2022 roku spadła do 0,38 mld zł z 0,44 mld zł w III kwartale. Portfel tych kredytów na koniec 2022 roku wynosił 16 mld zł, czyli wzrósł 3 proc. rdr.

Sprzedaż pożyczki gotówkowej w IV kwartale wzrosła do 1,32 mld zł z 1,3 mld zł w III kwartale. Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto wynosi 16,9 mld zł, czyli spadł 10 proc. rdr.

Wskaźnik kapitałowy TCR wynosi 14,19 proc., a Tier1 jest na poziomie 13 proc. Bank podał, że poziomy tych współczynników kapitałowych znacznie przekraczają minima regulacyjne.

Współczynniki kapitałowe nie uwzględniają zysku wygenerowanego przez bank w 2022 r. Uwzględnienie zeszłorocznego zysku zwiększyłoby współczynnik TCR na koniec 2022 r. o ok. 142 bps do poziomu ok. 15,61 proc

Wyniki grupy Alior Banku w czwartym kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP oraz poprzednich wyników w mln zł 4Q2022 konsensus różnica





PAP



Wynik odsetkowy 1 139,1 1 095,8 4%

Wynik z prowizji 183,2 196,9 -7%

Koszty ogółem 456,7 418,8 9%

Saldo rezerw -248,5 -294,9 -16%

Wynik netto 360,3 384,6 -6%













4Q2022 4Q2021 różnica 3Q2022 w mln zł



rdr











Wynik odsetkowy 1 139 758 50% 587 Wynik z prowizji 183 216 -15% 202 Koszty ogółem 457 394 16% 456 Saldo rezerw -249 -247 1% -264 Wynik netto 360 100 262% -63

seb/