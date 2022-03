Zysk netto Alior Banku w IV kw. '21 wyniósł 99,6 mln zł, wobec konsensusu 166 mln zł

fot. Lukasz Wrobel / / Shutterstock

Zysk netto grupy Alior Banku w czwartym kwartale 2021 roku spadł do 99,6 mln zł z 120,3 mln zł rok wcześniej - podał bank w raporcie rocznym. Konsensus oczekiwań zakładał wypracowanie przez Aliora zysku na poziomie 166 mln zł. Zdarzenia jednorazowe, które obciążyły wynik banku wyniosły łącznie ok. 82 mln zł

Oczekiwania 8 biur maklerskich, co do zysku banku za IV kwartał, wahały się od 148 mln zł do 189 mln zł.

W całym 2021 rok zysk netto Alior Banku wyniósł 481,9 mln zł podczas gdy rok wcześniej bank miał 311,2 mln zł straty netto. Wskaźnik ROE wynosi 7,7 proc.

Alior podał, że zdarzenia jednorazowe, które w IV kwartale 2021 roku obciążyły jego wynik netto wyniosły łącznie ok. 82 mln zł. Bank zawiązał rezerwę na ryzyko prawne kredytów hipotecznych w walutach obcych, która wyniosła 21,4 mln zł. Innymi zdarzeniami jednorazowymi, które obciążyły wyniki był odpis aktywa podatkowego związanego z działalnością oddziału banku w Rumunii w wysokości 25 mln zł oraz rezerwa na zwroty prowizji tzw. „małe TSUE" w kwocie 36 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 757,9 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 760,8 mln zł (w przedziale oczekiwań 744,4-777,5 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 14 proc. rdr i 8 proc. kdk.

Bank podał, że wzrost stopy referencyjnej NBP, który miał miejsce w IV kwartale 2021 roku (o 1,65 p.p.), zwiększył wynik odsetkowy banku o ok. 57 mln zł.

Marża odsetkowa banku w IV kwartale 2021 roku wyniosła 4,01 proc., a w całym 2021 roku była na poziomie 3,75 proc.

Wynik z prowizji ostatnim kwartale 2021 roku wyniósł 216,1 mln zł i był 10 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 197,2 mln zł (oczekiwania wahały się od 190,4 mln zł do 205 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 22 proc. rdr i 14 proc. kdk.

Bank podał, że kwartalny wzrost zawdzięcza głównie dzięki wyższym prowizjom od transakcji wymiany walut, które wzrosły o 20 proc.

"W kolejnych kwartałach oczekujemy nieco niższego wyniku z transakcji fx, ze względu na to, że wynik z transakcji fx zrealizowany w IV kwartale 2021 roku miał częściowo charakter jednorazowy" - podał bank w prezentacji.

Odpisy (wynik z tytułu odpisów na straty oczekiwane i wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych) wyniosły 253,7 mln zł. Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 266 mln zł (w przedziale od 250 mln zł do 283,4 mln zł).

Koszty ryzyka banku w ostatnim kwartale 2021 roku spadły do 1,54 proc. z 1,58 proc. w III kwartale. W całym 2021 roku spadły do 1,6 proc. z 2,8 proc. rok wcześniej i z 2,39 proc. w 2019 roku.

Koszty banku wyniosły w IV kwartale 391,4 mln zł o były 5 proc. niższe od oczekiwań (411,5 mln zł). Koszty wzrosły 3 proc. rdr i spadły 1 proc. kdk.

Wskaźnik kosztów do dochodów w 2021 roku wyniósł 43,5 proc.

Alior podał, że w kolejnych kwartałach na poziom kosztów działania wpływ będą miały: dodatkowe koszty związane z rozwojem biznesu, realizacja niektórych projektów odsuniętych w czasie w trakcie pandemii Covid-19, ogólny inflacyjny wzrost kosztów oraz także zapowiadany przez BFG istotny wzrost składek.

Na koniec czwartego kwartału 2021 r. Alior Bank obsługiwał ponad 4,1 mln klientów indywidualnych oraz blisko 258 tys. klientów biznesowych

Alior podał, że jego ekspozycja kredytowa wobec firm istotnie zaangażowanych na Ukrainie, Rosji i Białorusi stanowi poniżej 0,2 proc. portfela kredytowego banku.

Sprzedaż kredytów hipotecznych w IV kwartale 2021 roku spadła do 0,88 mld zł z 0,94 mld zł w III kwartale. W całym 2021 roku wyniosła 3,47 mld zł, rosnąc 17 proc. rdr.

Sprzedaż pożyczek gotówkowych w IV kwartale 2021 roku spadła do 1,35 mld zl z 1,61 mld zł w III kwartale. W całym 2021 roku wyniosła 6,08 mld zł, rosnąc 33 proc. rdr.

Sprzedaż Alior Leasing w 2021 r. wyniosła 3 mld zł. Saldo portfela należności leasingowych wyniosło 6 mld zł. Liczba klientów spółki na koniec roku wyniosła 74,3 tys.

Bank podał, że poziomy współczynników kapitałowych Tier1 oraz TCR na koniec 2021 r. znacznie przekraczają minima regulacyjne, odpowiednio o: 405 pb (12,55 proc.) oraz 366 pb (14,16 proc.).

Koszty ryzyka Aliora w '22 nie powinny znacząco odchylić się od poziomu z '21

Alior Bank zakłada, że w przypadku utrzymania się w 2022 roku umiarkowanie pozytywnego scenariusza makroekonomicznego koszty ryzyka w 2022 roku nie powinny znacząco odchylić się od poziomu osiągniętego w 2021 roku - podał bank w prezentacji.

"W przypadku utrzymania się w 2022 roku umiarkowanie pozytywnego scenariusza makroekonomicznego (uwzględniając przewidywaną ścieżkę wzrostu stóp procentowych) koszty ryzyka Grupy Alior Bank w 2022 roku nie powinny znacząco odchylić się od poziomu osiągniętego w 2021 roku" - napisano.

Koszty ryzyka banku w 2021 roku spadły do 1,6 proc. z 2,8 proc. rok wcześniej i z 2,39 proc. w 2019 roku.

Alior szacuje, że podwyżki stóp proc. zwiększą wynik odsetkowy w skali roku o 700-800 mln zł.

Alior Bank szacuje, że dotychczasowe podwyżki stóp procentowych powinny przełożyć się na poprawę wyniku odsetkowego grupy w skali roku o ok. 700-800 mln zł - poinformował bank w prezentacji.

"Ewentualne kolejne podwyżki stóp procentowych będą już w mniejszym stopniu zwiększać wynik odsetkowy banku. Spodziewany wpływ wynosi ok. 150–200 mln zł przy wzroście stopy referencyjnej o dodatkowe 100 pb., przy czym szacunki te obarczone są dużym ryzykiem błędu i mogą ulegać w przyszłości zmianom" - napisano.

Bank podał, że wzrost stopy referencyjnej NBP, który miał miejsce w IV kwartale 2021 roku (o 1,65 p.p.), zwiększył wynik odsetkowy banku o ok. 57 mln zł.

Łącznie od października 2021 r. stopa referencyjna poszła w górę o 265 pb.

Wynik odsetkowy banku w 2021 roku wyniósł 2.798 mln zł, czyli spadł 2 proc. rdr.

Poniżej przedstawiamy wyniki grupy Alior Banku w czwartym kwartale 2021 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP oraz poprzednich wyników.

w mln zł 4Q2021 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 757,9 760,8 0% Wynik z prowizji 216,1 197,2 10% Koszty ogółem 391,4 411,5 -5% Saldo rezerw -253,7 -266,0 -5% Zysk netto 99,6 166,0 -40% 4Q2021 4Q2020 różnica 3Q2021 różnica w mln zł rdr kdk Wynik odsetkowy 758 667 14% 704 8% Wynik z prowizji 216 177 22% 190 14% Koszty ogółem 391 380 3% 394 -1% Saldo rezerw -254 -295 -14% -253 0% Zysk netto 100 120 -17% 150 -34%

PAP Biznes)

seb/