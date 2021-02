Zysk netto Alior Banku w IV kw. '20 wyniósł 120,3 mln zł wobec konsensusu 71,5 mln zł

fot. Jaap Arriens/NurPhoto via ZUMA Press / FORUM

Zysk netto grupy Alior Banku w czwartym kwartale 2020 wyniósł 120,3 mln zł - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego. Konsensus oczekiwań zakładał wypracowanie przez bank zysku na poziomie 71,5 mln zł.

Oczekiwania 12 biur maklerskich, co do zysku banku za IV kwartał, wahały się od 40 mln zł do 97 mln zł.

W całym 2020 rok strata netto wyniosła 311,2 mln zł, wskaźnik ROE -4,68 proc. W 2019 roku zysk netto wyniósł 248,3 mln zł, a wskaźnik ROE 3,76 proc.

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 666,7 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 665,5 mln zł (w przedziale oczekiwań 644,8-693,2 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 11 proc. rdr.

Marża odsetkowa w IV kwartale wyniosła 3,63 proc.

Wyniki grupy Alior Banku w czwartym kwartale 2020 roku na podstawie wyliczeń PAP Biznes w oparciu o wyniki roczne i ich odniesienie do konsensusu PAP oraz poprzednich wyników w mln zł 4Q2020 konsensus różnica







PAP





Wynik odsetkowy 666,7 665,5 0%



Wynik z prowizji 177,0 174,1 2%



Koszty ogółem 380,5 402,1 -5%



Saldo rezerw -295,3 -297,2 -1%



Zysk netto 120,3 71,5 68%









































4Q2020 4Q2019 różnica 3Q2020 różnica w mln zł



rdr

kdk











Wynik odsetkowy 667 747 -11% 683 -2% Wynik z prowizji 177 165 7% 169 5% Koszty ogółem 380 352 8% 408 -7% Saldo rezerw -295 -335 -12% -291 1% Zysk netto 120 -20

82 47%

Bank podał, że wynik odsetkowy w IV kwartale uwzględnia 30 mln zł dodatkowych rezerw związanych z korektą modeli dotyczącą przedterminowej spłaty kredytów. Marża odsetkowa netto wyłączająca tę korektę wyniosłaby 3,79 proc.

Wynik z prowizji ostatnim kwartale 2020 roku wyniósł 177 mln zł i był 2 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 174,1 mln zł (oczekiwania wahały się od 167,3 mln zł do 180 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 9 proc. rdr.

Alior podał, że wynik z tytułu pozostałej działalności uwzględnia 35 mln zł dodatkowej rezerwy na tzw. małe TSUE oraz 48 mln zł zysku rozpoznanego na sprzedaży papierów wartościowych.

Ponadto, na wynik netto ostatniego kwartału wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym: odpisanie pozostałej części wartości firmy powstałej po przejęciu Meritum Bank (-40 mln zł), dekonsolidacja RUCH SA (+12 mln zł), odpis wartości aktywów niefinansowych (-23 mln zł), oraz rozwiązanie rezerwy na premie (+14,5 mln zł).

Koszty ogółem wyniosły 380,5 mln zł, były więc 5 proc. niższe niż oczekiwał rynek (402,1 mln zł). Koszty wzrosły 8 proc. rdr.

W IV wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 41,7 proc. wobec 43,8 proc. rok wcześniej.

Odpisy (wynik z tytułu odpisów na straty oczekiwane i wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych) wyniósł 295,3 mln zł. Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 297,2 mln zł (w przedziale od 270 mln zł do 349,1 mln zł).

Bank podał, że udział zakończonych wakacji kredytowych obsługiwanych bez istotnych opóźnień w spłacie wynosi 93 proc.

W IV kwartale sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 866 mln zł, co oznacza wzrost 78 proc. rdr. Sprzedaż leasingu wyniosła 684 mln zł ( wzrost o 11 proc. rdr i 8 proc. kdk). Sprzedaż kredytów ratalnych wzrosła w IV kw. 20 o 26 proc. rdr i wyniosła 1,46 mld zł.

W 2020 roku sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 2.969 mln zł. W 2021 r. bank zamierza utrzymać sprzedaży na poziomie osiągniętym w 2020 r

Współczynnik wypłacalności wynosi 15,85 proc. Grupa dysponuje nadwyżką kapitałów Tier 1 w wysokości ponad 2,4 mld zł powyżej minimów regulacyjnych.

Alior wdraża program oszczędnościowy

Alior Bank wdraża program oszczędnościowy i szacuje, że łączny wpływ inicjatyw oszczędnościowych na wynik brutto grupy w 2021 r. wyniesie nie mniej niż 100 mln zł - poinformował bank w prezentacji.

Bank podał, że w celu zwiększenia efektywności funkcjonowania w dobie COVID-19 jego zarząd wdraża program oszczędnościowy, którego celem jest zredukowanie poziomu kosztów działania.

Inicjatywy kosztowe dotyczą m.in. kosztów osobowych (optymalizacja struktury organizacyjnej, dalsza automatyzacja procesów), kosztów IT, kosztów nieruchomości i samochodów i kosztów spółek zależnych.

Koszty ryzyka nie powinny przekraczać 2,2 proc.

Alior Bank zakłada, że w przypadku ustabilizowania się sytuacji makro oraz braku zdarzeń jednorazowych, koszty ryzyka nie powinny przekraczać 2,2 proc. - poinformował bank w prezentacji.

Koszty ryzyka w IV kwartale 2021 roku wyniosły 1,48 proc., podczas gdy w III kwartale 1,86 proc., a w II kwartale 5,94 proc.

"Po znacznym wzroście kosztów ryzyka w II kw. 2020, nastąpił spadek do poziomów nieco poniżej długookresowej średniej" - napisano w prezentacji.

"Straty kredytowe w drugiej połowie 2020 r. były niższe niż zakładane, głównie ze względu na pomoc finansową, jaką otrzymały firmy. Sytuacja wielu przedsiębiorstw jest jednak niepewna i nadal istnieje ryzyko, że straty kredytowe, na które odpisy zostały zawiązane w II kw. 2020 r., zmaterializują się w 2021 r" - dodano.

