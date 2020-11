Zysk netto Alior Banku w III kw. powyżej konsensusu

fot. Jaap Arriens/NurPhoto via ZUMA Press / FORUM

Zysk netto grupy Alior Banku w trzecim kwartale 2020 roku spadł do 81,8 mln zł z 142,6 mln zł rok wcześniej - podał bank w raporcie. Zysk okazał się 13 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali się, że wyniesie on 72,5 mln zł.

Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich, co do zysku banku za trzeci kwartał, wahały się od 31 mln zł do 111,8 mln zł.

Wynik z tytułu odpisów na straty oczekiwane wyniósł w trzecim kwartale 289,3 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem 8 proc. wyższych odpisów na poziomie 314,8 mln zł w przedziale oczekiwań 289,8-350 mln zł.

Wynik odsetkowy banku sięgnął 683,1 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 685,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 670,1-700 mln zł).

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 169,1 mln zł i był 4 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 163,1 mln zł (oczekiwania wahały s4ię od 157,2 mln zł do 171,3 mln zł).

Koszty działania grupy w III kwartale wyniosły 407,8 mln zł i były 5 proc. wyższe od oczekiwań (390,1 mln zł).

Wyniki Alior Banku w trzecim kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP oraz poprzednich wyników w mln zł 3Q2020 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 683,1 685,9 0% Wynik z prowizji 169,1 163,1 4% Koszty ogółem 407,8 390,1 5% Saldo rezerw -289,3 -314,8 -8% Zysk netto 81,8 72,5 13% 3Q2020 3Q2019 różnica 2Q2020 różnica w mln zł rdr kdk Wynik odsetkowy 683 803 -15% 722 -5% Wynik z prowizji 169 170 -1% 155 9% Koszty ogółem 408 372 10% 395 3% Saldo rezerw -289 -325 -11% -985 -71% Zysk netto 82 143 -43% -586

Wynik odsetkowy Alior Banku w III kwartale uwzględnia pełen wpływ decyzji RPP dotyczących obniżenia stóp procentowych i w kolejnych kwartałach bank oczekuje trendu wzrostowego - poinformował Alior Bank w prezentacji wynikowej.

Wynik odsetkowy banku w III kwartale wyniósł 683,1 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 685,9 mln zł. Wynik odsetkowy spadł 15 proc. rdr i 5 proc. kdk.

Alior Bank ocenia, że przy ustabilizowaniu się sytuacji makro oraz braku zdarzeń jednorazowych, koszty ryzyka nie powinny przekraczać 2 proc. - poinformował Alior Bank w prezentacji wynikowej.

Bank podał, że poziom kosztów ryzyka w IV kwartale 2020 w bardzo dużym stopniu zależeć będzie od dalszego rozwoju pandemii oraz zachowania portfela wychodzącego z karencji spłat.

W III kwartale koszty ryzyka spadły do 1,86 proc. z 5,94 proc. w II kwartale.

(PAP Biznes)

seb/