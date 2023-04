Wyniki Alior Banku za I kw. 2023 roku. Zysk powyżej oczekiwań

Zysk netto grupy Alior Banku w pierwszym kwartale 2023 wzrósł do 365,8 mln zł z 169,2 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Konsensus oczekiwań zakładał wypracowanie przez bank zysku na poziomie 355,9 mln zł.

Oczekiwania 7 biur maklerskich, co do zysku banku za I kwartał, wahały się od 340,2 mln zł do 365 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w I kwartale wyniósł 1.103,1 mln zł i był 1,4 proc. poniżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.119,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.101 - 1.138 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 28 proc. rdr i spadł 3 proc. kdk.

Wynik z prowizji wyniósł 208,6 mln zł i był 7 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 194,6 mln zł (oczekiwania wahały się od 188,3 mln zł do 202,2 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 9 proc. rdr i 14 proc. kdk.

Odpisy wyniosły 247,4 mln zł, czyli były 8 proc. niższe niż konsensus. Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 269,7 mln zł (w przedziale od 265 mln zł do 275 mln zł). Odpisy wzrosły 4 proc. rdr i spadły 5 proc. kdk.

W pierwszym kwartale 2023 roku bank zawiązał rezerwę na ryzyko prawne kredytów hipotecznych w walutach obcych, która wyniosła 0,5 mln zł.

Wyniki grupy Alior Banku w pierwszym kwartale 2023 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP oraz poprzednich wyników w mln zł 1Q2023 konsensus różnica







Wynik odsetkowy 1 103,1 1 119,1 -1%



Wynik z prowizji 208,6 194,6 7%



Koszty ogółem 506,9 507,0 0%



Saldo rezerw -247,4 -269,7 -8%



Zysk netto 365,8 355,9 3%









































1Q2023 1Q2022 różnica 4Q2022 różnica w mln zł



rdr

kdk











Wynik odsetkowy 1 103 862 28% 1 139 -3% Wynik z prowizji 209 191 9% 183 14% Koszty ogółem 507 493 3% 457 11% Saldo rezerw -247 -239 4% -260 -5% Zysk netto 366 169 116% 360 2%

