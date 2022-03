Zysk netto Agory w IV kw. wyniósł 22,2 mln zł wobec 33 mln zł straty rok wcześniej

fot. Krzysztof Wierzbowski / / FORUM

Zysk netto Agory w IV kw. 2021 roku wyniósł 22,2 mln zł wobec 33 mln zł straty rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali 19,4 mln zł zysku.

Wynik operacyjny był nieznacznie niższy od oczekiwań (2,6 proc.) i sięgnął 24 mln zł. Zysk obniżyły o 2,8 mln zł zdarzenia jednorazowe, głównie odpisy aktualizacyjne.

Przychody Agory wzrosły rok do roku o 57 proc. do 351,7 mln zł i były o 2,9 proc. wyższe od konsensusu PAP Biznes.

Segment "film i książka" wypracował w czwartym kwartale 16 mln zł zysku operacyjnego wobec 43,4 mln zł straty rok wcześniej, a przychody wzrosły czterokrotnie do 142 mln zł. W IV kw. sieć kin Helios sprzedała 3,4 mln biletów, co stanowiło ponad 79 proc. sprzedaży z IV kw. 2019 roku. W całym ubiegłym roku w Polsce sprzedano 29 mln biletów, co oznacza wzrost o 47 proc. Ze względu na pandemię kina były zamknięte w 2021 roku przez 140 dni.

Działalność prasowa Agory w czwartym kwartale zwiększyła sprzedaż o 4,1 proc. do 56 mln zł, natomiast zysk operacyjny spadł o 72 proc. do 2,5 mln zł. Zwiększyły się bowiem koszty operacyjne segmentu, głównie w wyniku wzrostu kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników - od 15 kwietnia do 15 października 2020 r. Agora czasowo obniżyła wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenia o 20 proc. Wzrosły też inne koszty.

Przychody cyfrowe "Gazety Wyborczej" w 2021 r. stanowiły blisko 40 proc. całkowitych przychodów dziennika i wzrosły dwukrotnie w ciągu dwóch ostatnich lat. Przychody z subskrypcji treści Wyborcza pl wzrosły o blisko 24 proc. rok do roku. Grupa zakończyła rok z 286,1 tys. subskrypcji cyfrowych i 54,9 tys. sprzedaży "papierowej".

W segmencie reklamy zewnętrznej sprzedaż zwiększyła się w czwartym kwartale o 27 proc. do 45,4 mln zł. Dużo wolniej rosły koszty, przez co wynik operacyjny zwiększył się pięciokrotnie do 7,2 mln zł. Agora donosi o rosnącym udziale nośników cyfrowych w zależnej grupie AMS - na koniec 2021 roku było to 29 proc. wszystkich nośników.

Biznes internetowy grupy wypracował w IV kw. prawie płaskie rdr przychody na poziomie 80,4 mln zł, natomiast zysk operacyjny spadł o 16 proc. do 13,8 mln zł. Wzrosły koszty wynagrodzeń oraz usług obcych, głównie koszty usług marketingowych, komputerowych i pozostałych w Gazeta pl. Wyższe były też nakłady na dzierżawę powierzchni reklamowych w spółce Yieldbird i ogłoszeniowych w grupie HRlink.

Działalność radiowa przyniosła grupie 6,4 mln zł zysku operacyjnego, o 3 mln zł więcej niż w IV kw. 2020 rok. Przychody wzrosły o 32 proc. do 35,8 mln zł. Udział stacji grupy w słuchalności był rekordowy i sięgnął 7,5 proc.

Wyniki grupy Agory w czwartym kwartale 2021 i ich odniesienie do konsensusu PAP (dane w mln złotych) 4Q2021 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2021 rdr Przychody 351,7 341,9 2,9% 56,7% 32,0% 965,9 15,5% EBITDA* 49,9 55,9 -10,8% 1248,6% 30,6% 73,8 106,8% EBIT 24,0 24,6 -2,6% - 115,4% -41,9 - zysk netto j.d. 22,2 19,4 14,6% - - -44,5 - marża EBITDA 14,2% 16,3% -2,13 12,54 -0,15 7,64% 3,37 marża EBIT 6,8% 7,2% -0,37 22,20 2,64 -4,34% 9,01 marża netto 6,3% 5,7% 0,65 19,15 6,76 -4,61% 9,41

* bez MSSF 16

(PAP Biznes)

kuc/ osz/ doa/