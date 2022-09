Zysk netto 11 bit studios w II kw. wyniósł 11,3 mln zł; zgodnie z szacunkami

/ 11bitstudios

Producent gier 11 bit studios wypracował w drugim kwartale 2022 roku 11,3 mln zł zysku netto, wobec 9,75 mln zł zysku rok wcześniej - wynika z raportu półrocznego spółki. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami.

EBITDA w drugim kwartale wyniosła 11,2 mln zł, EBIT 9,7 mln zł, a przychody ok. 28 mln zł. Wyniki te również są zgodne z podanymi przez spółkę szacunkami.

Przed rokiem - w drugim kwartale 2021 r. - 11 bit studios miało 13,4 mln zł EBITDA, 11,1 mln zł EBIT i 20,9 mln zł przychodów.

W całym pierwszym półroczu 2022 r. przychody wzrosły do 45,77 mln zł z 35,78 mln zł rok wcześniej. EBITDA spadła w tym okresie do 16,49 mln zł z 19,76 mln zł, a zysk operacyjny zmniejszył się do 13,42 mln zł z 14,5 mln zł.

Zysk netto wzrósł do 15,08 mln zł z 13,31 mln zł.

Na koniec czerwca 2022 roku wartość posiadanych zasobów pieniężnych (gotówka i jej ekwiwalenty oraz instrumenty finansowe o bezpiecznym profilu), wynosiła 109,5 mln zł, czyli była o 2 proc. wyższa niż na koniec 2021 roku.

W liście do akcjonariuszy zarząd 11 bit studios poinformował, że mimo pewnych turbulencji, praca nad wszystkimi grami posuwa się do przodu w zadowalającym tempie - “Frostpunk 2”, “The Alters”, “Projekt 8” oraz projekty wydawnicze przechodzą przez kolejne fazy produkcji.

"Przygotowujemy się również operacyjnie do zbliżających się premier. Rozbudowujemy, oprócz zespołów produkcyjnych, pion marketingu, business developmentu i wydawnictwo. Nasz cel, żeby na koniec tego roku zatrudniać ok. 250 osób, jest całkowicie realny" - napisano.

"Zespół wydawniczy intensywnie pracuje nad dalszą rozbudową portfolio o nowe projekty, których skala może daleko przekraczać projekty, które wydaliśmy w przeszłości. Podobnie, 11 bit studios po obiecujących efektach operacyjnej współpracy z Fool’s Theory i Starward Industries, prowadzi rozmowy na temat innych inwestycji kapitałowych" - dodano.

W sprawozdaniu poinformowano, że intencją 11 bit studios jest szybka rozbudowa portfela wydawniczego, żeby móc zrealizować średnioterminową (kilkuletnią) strategię zakładającą 3-4 premiery zewnętrzne każdego roku. Stąd, do końca 2022 roku spółka chce podpisać co najmniej dwie nowe umowy wydawnicze, w których zaangażowanie kapitałowe spółki może sięgnąć nawet 50 mln zł. (PAP Biznes)

