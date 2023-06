Zysk banków wyniósł o 40 proc. więcej niż w kwietniu 2022 r.

Przychody z gier Ten Square Games w maju wyniosły ok. 5 mln USD Przychody z gier Ten Square Games w maju wyniosły ok. 5 mln USD, czyli były na poziomie porównywalnym do kwietnia - szacuje portal Sensor Tower. Według szacunków przychody gry "Fishing Clash" wyniosły ok. 3 mln USD, tyle co w kwietniu.