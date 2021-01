Żyje 12 górników, uwięzionych od tygodnia w kopalni złota w Chinach

Wybuch w kopalni złota we wschodnich Chinach 10 stycznia uwięził pod ziemią 22 górników. Po ponad tygodniu 12 z nich wciąż żyje i czeka na ratunek, a sytuacja 10 pozostałych jest niejasna – podała w poniedziałek oficjalna chińska agencja prasowa Xinhua.

Uwięzionym górnikom udało się przekazać ekipie ratunkowej odręczną notatkę, w której wyjaśnili, że czterech z nich jest rannych. „Jesteśmy bardzo wycieńczeni i pilnie potrzebujemy lekarstw” – dodali.

Signs of Life! A paper slip retrieved from underneath a mine said that 12 workers are still alive while the other 10 are in unclear situation, after they were trapped following a gold mine blast in east China's Shandong https://t.co/y0pENrVkt3 pic.twitter.com/Svu0wcqH8k