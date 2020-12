Życzymy sobie i Wam

Bankier.pl

Niskich opłat i podatków, powodzenia na nowych ścieżkach zawodowych, gospodarczego odbicia i pękatego wora gotówki na nieprzewidziane okazje inwestycyjne - między innymi tego życzą Państwu redaktorzy Bankier.pl z okazji nadchodzących świąt i Nowego Roku.

Niech już się skończy ten 2020, słychać zewsząd.

Tak, zmienił też wiele naszych wcześniejszych planów, ale — przyznać trzeba — równolegle powołał do życia nie mniej nowych. Rekordowy pod względem intensywności pracy, ale też oglądalności serwisu. Bez klasycznych wydarzeń w offline, ale z pomyślnymi debiutami w wirtualnym świecie. Pełen turbulencji na rynkach, ale ze stabilną (13. zwycięstwo z rzędu!) wiarą inwestorów w rzetelne źródła informacji. Może i niesprzyjający toastom, ale jednak dwudziesty, kiedy serwis Bankier.pl jest obecny na medialnym rynku. Z nowym wydaniem serwisu, choć wciąż jesteśmy dopiero w trakcie procesu zmiany. Obfity w nowości, zatem wymagający wobec dziennikarzy, ale i nagradzający podejmowane wysiłki. Nie skreślajmy tego 2020 zupełnie, rozpatrujmy go w ten sposób: to była dotkliwa lekcja, ale nadal - lekcja.

Przy okazji świąt chcemy nisko ukłonić się Wam za to, że zechcieliście spędzać ten rok wspólnie z nami. Zaczynać od "Zapowiedzi dnia", nie spuszczać z oka giełdowych notowań, wymieniać się opiniami, co rusz zerkając na najnowsze gospodarcze wieści. Z przyjemnością "Tłumaczyliśmy" (w tym roku wyjątkowo zawiłe) reguły świata finansów, bez końca rysując wykresy i patrząc instytucjom na ręce, by co wieczór móc wysłać Wam komunikat "To był dzień", a te i te jego wydarzenia mogą najmocniej rezonować na nasze portfele.

Takiego towarzyszenia życzymy sobie na kolejny i następne lata. A Wam? Redaktorzy Bankier.pl przygotowali dość precyzyjne życzenia na święta i kolejny rok.

– Czytelnikom Bankier.pl życzę spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku i wytchnienia od codzienności, a w nowym roku wsparcia w prowadzonych działalnościach gospodarczych, stabilności oraz samych dobrych dni. Niskich opłat i podatków. By już nigdy nie było lockdownu, a szkoła wróciła do dawnych zasad. By rodzice mogli normalnie pracować, nie martwiąc się o wydłużenie zasiłku opiekuńczego. Prostych przepisów i jasnych interpretacji prawa, bezproblemowych rozliczeń podatkowych, a w życiu osobistym zdrowia oraz spełnienia wszystkich marzeń - życzy Ewelina Czechowicz, na co dzień autorka publikacji z zakresu prawa i podatków.

– Oby rok 2021 przyniósł same niezrealizowane stop-lossy i pękaty wór gotówki na nieprzewidziane okazje inwestycyjne – tego życzy Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl.

– Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia! Oby nowy rok procentował lepszymi odsetkami z lokat, przyniósł mniej awarii w bankach i pozwolił omijać kredyty szerokim łukiem. Stabilności w finansach w 2021 roku! – życzy Wojciech Boczoń, analityk Bankier.pl specjalizujący się w tematyce bankowej.

– Samych udanych transakcji / Pokonania inflacji / Gospodarczego odbicia / Powiększenia majątku, zachowania zdrowia i życia – życzy Michał Żuławiński, szef działu Rynki. – Niech 2021 z nawiązką wynagrodzi wszystkie straty poniesione w 2020. Wszystkiego zyskownego!

Z chińskim akcentem życzenia składa Maciej Kalwasiński, analityk Bankier.pl i autor wielu publikacji na temat Państwa Środka. Zdrowych, wesołych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. 圣诞节快乐!

– Niechaj Nowy Rok zaowocuje nietuzinkowymi pomysłami na biznes, a wszystkie kryzysy i stresy niech odejdą w niepamięć – takie życzenia składa Bartłomiej Godziszewski, redaktor newsroomu i autor wielu publikacji poświęconych przedsiębiorczości.

– Życzę naszym czytelnikom wszystkiego najlepszego na święta i żeby każdy dzień 2021 procentował optymizmem. Dajmy temu nowemu rokowi kredyt zaufania – proponuje Katarzyna Waś-Smarczewska, szefowa zespołu wydawców w redakcji Bankier.pl.

– Spokojniejszego nadchodzącego roku, żeby pracy nie zabrakło, a wynagrodzenia rosły. A tym, którzy liczą na zmiany, powodzenia na nowych ścieżkach zawodowych – mówi Weronika Szkwarek, redaktor zajmująca się tematyką rynku pracy.

Dominika Florek, autorka publikacji kierowanych do konsumentów i przedsiębiorców, życzy spokojnych świat Bożego Narodzenia, z dostępem do internetu bez zakłóceń i przyjemnych rozmów wideo z najbliższymi. – W 2021 r. udanych zakupów bez podszywających się pod banki oszustów oraz, aby nowy rok był pełen słonecznej energii, czystego powietrza i taniego leasingu.

– Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę czytelnikom chwili wytchnienia od codzienności, spokoju ducha i jak najwięcej udanych inwestycji w całym nadchodzącym 2021 roku – mówi Adam Hajdamowicz, redaktor działu Rynki i wydawca w Bankier.pl.

Wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzy także Monika Dekrewicz, autorka rankingów produktów finansowych w Bankier.pl. – Wielu radości, ciepła, możliwości zatrzymania się na chwilę i spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze. A na Nowy Rok? Zachowania dobrego nastroju z nocy sylwestrowej na kolejne dwanaście miesięcy i… przełożenia procentów na rachunki oszczędnościowe.

– Niech wam rośnie saldo szczęścia, a złe wspomnienia po 2020 r. nikną jak malejące raty – zaleca Michał Kisiel, analityk Bankier.pl.

– Na ten świąteczny czas - odpoczynku i dużo radości w rodzinnym gronie, a w 2021 roku – rosnącego zadowolenia z życia, w tempie nie mniejszym, niż wzrosty bitcoina z ostatniego kwartału – życzy Marcin Dziadkowiak, zastępca redaktora naczelnego.

Pomyślności, nie tylko w świecie finansów!