Życie po MdM, czyli bez wędki i bez ryby

Czy państwo oferuje wsparcie w zakupie mieszkania po końcu MdM? Na co można liczyć? Odpowiedź na postawione powyżej pytanie brzmi niestety: na nic.



Państwo w żaden sposób obecnie nie dofinansowuje zakupów mieszkaniowych. Wsparcie dotyczy jedynie wynajmu w ramach programu Mieszkanie Na Start. Osoby inwestujące we „własne M” mogą też starać się o dofinansowanie zakupu bądź budowy/remontu nieruchomości, ale jest to uzależnione od zastosowania konkretnych, premiowanych przez państwo rozwiązań. Najczęściej chodzi o poprawę parametrów energetycznych budynków i wymianę przestarzałych instalacji cieplnych.

Program "Mieszkanie dla młodych" przez 4 lata – od 2014 roku – wywierał bardzo mocny wpływ na rynek mieszkaniowy w Polsce. Uważa się nawet, że w dużej mierze przyczynił się do „rozkręcenia” koniunktury na rynku mieszkaniowym. Jak tłumaczą eksperci z portalu RynekPierwotny.pl, MdM polegał na dopłatach do wkładu własnego kredytów hipotecznych w wysokości uzależnionej od lokalnych limitów cenowych, typu nieruchomości i metrażu oraz liczby dzieci beneficjentów. Choć w założeniach program miał promować dzietne rodziny, korzystali z niego głównie tzw. single. MdM „oskarża się” też o stosowanie wygórowanych limitów cen, co w efekcie przekładało się na fakt, że z dopłatą państwa można było w wielu sytuacjach kupować nie tylko tanie mieszkania, ale również nieruchomości o wyższym standardzie i lepiej położone. Pieniądze trafiały więc do ludzi, którzy i bez nich poradziliby sobie na rynku mieszkaniowym.

Eksperci zaznaczali też, że poprzez system limitów program „konserwował” ceny na określonym poziomie, zamiast pozwolić rynkowi na samoregulację. Z kolei oparcie pomocy o dopłaty do kredytów, postrzegano jako wspieranie sektora bankowego. Dziś wiemy, że przynajmniej część tych zarzutów okazała się nietrafiona. Po końcu MDM ceny mieszkań nie spadły, a jeszcze wzrosły, podobnie jak sam popyt. Wniosek stąd taki, że program jednak nie był głównym czynnikiem stymulującym koniunkturę. Dziś uważa się, że taką rolę odgrywają raczej rekordowo niskie stopy procentowe.

"Mieszkanie dla młodyc"h kosztowało państwo 3 miliardy złotych. 70 proc. z dopłat trafiło do singli i par bezdzietnych. Pieniądze przyznano ponad 110 tysiącom beneficjentów.

Udział MdM w całej akcji kredytowej był znaczny. Tego typu kredyty stanowiły 14 procent liczby i 11 procent wartości wszystkich umów kredytowych. Kredyty sfinansowane z pomocą programu MDM stanowiły 14,07 procent liczby oraz 11,13 procent wartości wszystkich nowych umów kredytowych. Wartość udzielonych kredytów wyniosła 19,262 miliardów złotych. Za te pieniądze w ogromnej większości (ponad 90 proc.) kupowano mieszkania, z rynku pierwotnego (ponad 70 proc.).

Życie po MdM, czyli bez wędki i bez ryby

"Mieszkanie dla młodych" to już przeszłość polskiego rynku mieszkaniowego. Na co mogą „w zamian” liczyć klienci, którzy myślą o zakupie mieszkania? De facto na nic. Rząd zapowiadał od początku kadencji, że nowa formuła pomocy będzie inaczej skonstruowana. Klientom miano dać wędkę a nie rybę, czyli stymulować oszczędzanie na cele mieszkaniowe, w ramach Indywidualnych Kont Mieszkaniowych, natomiast drugim filarem pomocy miał być słynny program "Mieszkanie Plus", czyli zalanie kraju tanimi mieszkaniami na wynajem, które pozwoliłyby „zaopatrzyć się” w dach nad głową także tym, którzy mają niską zdolność kredytową. Obu tych założeń nie udało się wprowadzić w życie. Indywidualne Konta Mieszkaniowe miały pozwalać na oszczędzanie na cele mieszkaniowe, z pominięciem podatku Belki. Państwo obiecywało wysoką, bo aż 5 procentową premię za oszczędzanie.

Mieszkanie minus?

Ostatecznie jednak, przynajmniej na razie, z projektu zrezygnowano. O IKM nie słychać nic. Ustawa w tej sprawie miała wejść w życie w zeszłym roku. Nie weszła. Z zapytań mediów o to, co dalej z programem wynika, że rząd zdecydował się przesunąć środki na swój nowy program – "Mieszkanie na start", oferujący dopłaty nie do kupna a do najmu mieszkań.

Niestety również niewiele dobrego da się powiedzieć o sztandarowym rządowym programie, czyli "Mieszkanie Plus". Rząd obiecywał co najmniej kilkadziesiąt (choć były i zapowiedzi, że ponad sto) tysięcy tanich mieszkań z czynszami o 20 – 30 proc. niższymi od rynkowych. Tak tanio miało dać się budować dzięki m.in. wykorzystaniu gruntów samorządów i skarbu państwa. Tyle zapowiedzi, rzeczywistość okazała się znacznie trudniejsza – od problemów ze znalezieniem wykonawców, po przeciągające się procedury i wreszcie nowelizację przepisów. Z danych na sierpień 2019 wynika, że w ramach programu powstało na razie zaledwie 860 mieszkań i podobna liczba jest aktualnie w budowie. Jak na zapowiadane wielkie przyspieszenie, po kilku latach od sformułowania projektu, taki wynik to stanowczo za mało. Jeśli mieszkania plus w całej Polsce będą powstawały w takim tempie jak obecnie, nie wpłyną w żaden sposób na poprawę warunków mieszkaniowych Polaków.

Najem z dopłatą

Jedyna aktualnie „całościowa” pomoc na rynku mieszkaniowym odnosi się do najmu. Chodzi o program "Mieszkanie na start", który zaczął obowiązywać z początkiem roku. Uczestnicy mogą uzyskać dopłaty do czynszów najmu mieszkań. Maksymalnie w grę wchodzi ponad 500 zł dopłaty.

"Mieszkanie na start" może dotyczyć budownictwa społecznego a także deweloperskiego, warunkiem jest podpisanie przed dewelopera umowy z gminą. Jeśli chodzi o dopłaty – te będą przyznawane beneficjentom maksymalnie przez 15 lat. Obowiązuje kryterium dochodowe. Dochód w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego nie może przekroczyć średniej pensji w gospodarce narodowej w okresie podlegającym analizie (aktualnie jest to około 3600 zł netto). Jeśli w domu są dzieci, kryterium dochodowe wynosi 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, zwiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym. Kolejny warunek to brak mieszkania na własność, lub spółdzielczego prawa do mieszkania. Nie można być też właścicielem lub współwłaścicielem budynku.

Ponieważ Mieszkanie na Start to program nowy, do tego już raz znowelizowano przepisy w tej sprawie, ciężko powiedzieć na razie o skali i skutkach jego działania. Na pewno tym programem rząd chce także zachęcić deweloperów do budowania pod wynajem od państwa i samorządu. O tym, że skala ewentualnego „startu” nie jest duża świadczy fakt, że budżet programu będzie rósł z czasem. Na razie, w pilotażowym roku funkcjonowania, na ten cel przyznano 200 mln zł.

Dotacje z pierwiastkiem „eko”

Mieszkanie na start to jedyny ogólnopolski program mieszkaniowym. Poza nim kupujący i budujący mogą się starać o najróżniejsze dotacje celowe od gmin, funduszy itp. W grę wchodzą też pieniądze państwa. Poniżej wymieniamy kilka ważniejszych programów.

Czyste Powietrze – to ogólnopolski program dofinansowania wymiany starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych. W jego ramach można się starać o dofinansowanie z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska najróżniejszych działań, z zastrzeżeniem, że dotyczy to domów jednorodzinnych. W grę wchodzi m.in. wymiana pieców, ocieplenie budynku, wymiana okien i drzwi, instalacja odnawialnych źródeł energii. Wysokość dotacji zależy od dochodu na osobę w rodzinie. Jeśli na osobę przypada powyżej 1600 zł miesięcznie (najwyższy próg) można dostać do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, resztę może stanowić nisko oprocentowana pożyczka. Jeśli na osobę przypada natomiast do 600 zł (najniższy próg), wtedy dotacja wynosi 90 proc., a pożyczka 10. Przykładowy koszt kwalifikowany instalacji pompy ciepła wynosi 30 tys. zł. Program Ograniczenia Niskiej Emisji – to bardzo podobny celowy program, realizowany przez gminy ze środków pożyczanych z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska. W tym programie inwestor ponosi jedynie 40 proc. kosztów. Zakres wsparcia dotyczy tych samych działań co w przypadku programu Czyste Powietrze. Nie ogranicza się on jednak do domów jednorodzinnych. Premia termomodernizacyjna – to kolejny program w ramach którego, można dostać pieniądze. Dysponentem środków i podmiotem nadzorującym jest Bank Gospodarstwa Krajowego, w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów. To do BGK należy składać wnioski o dofinansowanie. Mogą się o nie starać zarówno właściciele i zarządcy budynków wielo, jak i jednorodzinnych. Dofinansowane są nie tylko termomodernizacje, ale i inne działania związane z poprawą parametrów energetycznych budynków – m.in. wymiany okien. Dopłaty dla domów energooszczędnych – koordynatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze, jako dopłaty do kredytów zaciągniętych na zakup/budowę mogą dotyczyć zarówno budowy jak i kupna domu/mieszkania, spełniającego określone parametry techniczne. Co ważne dla kupujących – zanim zaczną szukać, mogą spojrzeć na listę pozytywnie zweryfikowanych inwestycji deweloperskich, którą publikuje na swojej stronie Fundusz. Ile można dostać? Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW, oraz od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej. W zależności od standardu energetycznego dopłaty do mieszkań mogą wynosić 11 i 16 tys. zł, a do domów 30 i 50 tys.

Powyższa lista nie wyczerpuje możliwych źródeł dotacji do mieszkań/domów. Swoje fundusze mają również m.in. samorządy, są też fundusze unijne, ministerialne związane z ochroną zabytków itp. Jednak tak jak już powiedzieliśmy – są to dotacje na konkretne inwestycje. Całościowych, państwowych programów wsparcia w zakupie domu/mieszkania na dzień dzisiejszy nie ma.

Opracowanie: RynekPierwotny.pl