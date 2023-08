"Bezpieczny kredyt 2 proc." a nieintencjonalne przekroczenie limitów ustawowych. Bank może zablokować dopłaty "Bezpieczny kredyt 2 proc." ma ustawowo określone maksymalne kwoty finansowania i wkładu własnego. Co jednak w sytuacji, gdy klient nieintencjonalnie przekroczy takie limity? Teoretycznie może się to zdarzyć, jeśli kupujemy mieszkanie od dewelopera – firma po zakończeniu budowy może nam oddać o metr czy dwa większy lokal i zażądać dopłaty. Na to pytanie odpowiada ekspert.