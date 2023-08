Zwykłe cenówki odchodzą do lamusa. W tych marketach zastąpią je wyświetlacze

Nowe rozwiązania technologiczne pojawiają się praktycznie w każdej branży. Nie inaczej jest w handlu. Okazuje się, że już niebawem jeden z największych graczy na rynku, Lidl Polska, wprowadzi system elektronicznych oznaczeń cenowych we wszystkich swoich placówkach - informuje portalspozywczy.pl.

fot. Anatol Chomicz / / FORUM

Electronic Shelf Labeling, czyli system elektronicznych oznaczeń cenowych, został częściowo wprowadzony w Lidlu już w zeszłym roku, ale tylko w ramach testu w niektórych sklepach. Teraz te działania zostały rozszerzone i mają objąć każdy market - proces instalacji nowego systemu został już zakończony.

Te wyświetlacze są zintegrowane z systemem zarządzania towarami, a to oznacza, że dochodzi do bieżącej aktualizacji. Jeśli zmieni się cena czy informacja o danym produkcie, to zostanie to skorygowane również na wyświetlaczu. Pojawią się tam także treści istotne dla klientów, takie jak na przykład zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Co więcej, mówi się o tym, że podjęcie tych działań to krok w stronę zrównoważonej działalności i ma to ułatwić pracę obsłudze, która nie będzie musiała poświęcać czasu na ręczną aktualizację cenówek.

Przeczytaj także Pracownicy Lidla z dużymi podwyżkami w 2023 roku

System elektronicznych oznaczeń cenowych przypomina klasyczne ramki, w których dotychczas znajdowały się cenówki. Wyświetlacze zostały wyposażone w duże cyfry i litery, co pozwala klientom na łatwe pozyskanie informacji na temat danych produktów.

PB