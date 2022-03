Zwrot podatku w 11 dni. Sprawdź, kto może otrzymać szybki przelew z urzędu skarbowego

fot. Andrzej Rostek / / Shutterstock

W tym roku podatnicy otrzymali ekspresowe zwroty podatku dochodowego. Rekordzistka dostała przelew pieniędzy na konto osobiste od urzędu skarbowego w ciągu 11 dni od momentu złożenia zeznania – informują czytelnicy Bankier.pl.

Pierwsze zwroty nadpłaconego w 2021 r. podatku wpłynęły już na konta podatników. Z e-maili przesłanych do redakcji wynika, że w tym roku zwroty realizowane są bardzo szybko. Podatnicy rozliczający zeznania podatkowe zwykle oczekują na zwrot nadpłaconego podatku od 30 do 90 dni. Niektórzy otrzymują w tym roku zwrot po niespełna 2 tygodniach od rozliczenia. Co wpływa na szybki zwrot podatku? Jak najlepiej złożyć zeznanie podatkowe? - podpowiadamy.

Zwrot podatku w 11 dni

Pani Anna rozliczała się z mężem. Fiskus w ubiegły piątek dokonał zwrotu blisko 8 tys. zł nadpłaconego podatku dochodowego. Pani Anna do wypełnienia rocznego rozliczenia skorzystała z programu komercyjnego. Miała prawo do ulgi prorodzinnej. Pani Anna jest zatrudniona na etacie, natomiast jej mąż prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Podatniczka złożyła PIT-36 za pośrednictwem programu e-pity.

Dzięki programowi e-pity, przygotowanie rozliczenia było łatwe i szybkie, podkreśla czytelniczka Bankier.pl. Wysyłka rozliczenia przez Internet i jego poprawność sprawiła, że fiskus dokonał zwrotu podatku już po 11 dniach od złożenia zeznania podatkowego.

Automatyczny zwrot podatku z urzędu skarbowego

W urzędach skarbowych działa system automatycznego zwrotu podatku VAT i nadpłaty PIT o nazwie AUTO ZWROT, który skraca czas obsługi deklaracji i przyspiesza zwrot podatku do kilku dni. Według informacji przekazanych przez KAS przez system przeszło ponad 1,1 mln zwrotów podatku.

"Automatyzacja zwrotów zdecydowanie skróciła czas przekazania środków na konto podatnika. To kolejne rozwiązanie programu +Klient w centrum uwagi KAS+, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Dzięki automatyzacji obsługa prawidłowych dokumentów przebiega bez udziału pracowników. Ułatwia to znacznie pracę urzędów skarbowych" - informuje zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

KAS wyjaśnia, że robotyzacja zwrotów VAT i nadpłat z PIT-37 polega na automatycznej weryfikacji okoliczności zwrotu lub nadpłaty i oceny możliwości przekazania środków na rachunek bankowy. System umożliwia szybki i automatyczny zwrot podatku. Jeśli deklaracja przejdzie pozytywną weryfikację (np. brak zaległości podatkowych), system w ciągu kilku dni dokona zwrotu podatku na konto bankowe podatnika.

Automatyzacja obejmuje zwroty VAT do kwoty 5 tys. zł i zwroty nadpłat PIT-37 do kwoty 5 tys. zł z zeznań złożonych w przez usługę Twój e-PIT. Według KAS system AUTO ZWROT skrócił czas obsługi deklaracji i przyspieszył zwrot podatku, co wpływa na poprawę płynności finansowej podatników. Dodatkowo z informacji przekazanych przez KAS wynika, że do 18 marca 2022 roku w automatyczny sposób zrealizowano 1 mln 30 tys. 85 nadpłat PIT i 105 tys. 907 zwrotów VAT.

Zwrot podatku za 2021 r.

Jeżeli z wypełnionego zeznania rocznego PIT wynika, że podatnikowi przysługuje zwrot za ubiegły rok kalendarzowy, warto pamiętać, że sposób złożenia formularza podatkowego ma wpływ na maksymalny czas oczekiwania na pieniądze. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nadpłata podatku podlega zwrotowi w terminie:

do 45 dni – PIT złożony elektronicznie,

– PIT złożony elektronicznie, do 3 miesięcy – PIT w wersji papierowej.

Część podatników może otrzymać zwrot nadpłaconego podatku jeszcze wcześniej niż w ciągu 45 dni. Specjalna preferencja dotyczy osób posiadających Kartę Dużej Rodziny, która uprawnia do zwrotu podatku w ciągu 30 dni od dnia złożenia formularza PIT. Obowiązkiem podatnika jest poinformowanie organu podatkowego o fakcie posiadania Karty. W praktyce w tym celu należy zaznaczyć to w polu "informacje uzupełniające" na deklaracjach podatkowych.

Sprawdź PIT, zanim wyślesz

Przed wysłanie PIT dobrze jest zweryfikować jego poprawność. Sposobów jest wiele. Z uwagi na czające się pułapki, podatnicy często korzystają z komercyjnych programów, tak jak Pani Anna. Dlaczego warto sprawdzić rozliczenia? Dzięki wysyłce poprawnej deklaracji szybciej będzie można uzyskać zwrot podatku. Deklaracja złożona bez błędów sprawia, że nie trzeba jej korygować, a zwrot podatku jest realizowany maksymalnie do 45 dni w przypadku zeznania wysyłanego przez Internet.

Zwrot podatku a zaległości podatkowe i zajęcia komornicze

Nie każdy jednak może cieszyć się szybkim zwrotem podatku czy takim zwrotem w ogóle. Inne zobowiązania podatkowe, zajęcia komornicze czy mandaty mogą go pomniejszyć lub pozbawić podatnika wpływu na konto wynikającego ze złożonego rozliczenia. Urząd skarbowy przed realizacją przelewu bada stan zaległości na kartach podatkowych. Stąd zwrot podatku dochodowego może trafić na konto podatnika mniejszy niż wynikało to ze złożonej deklaracji lub nie trafić na rachunek wcale.

Pan Adam odnotował pomniejszony zwrot. Z czego wynikała taka sytuacja?

Pan Adam jednocześnie złożył do urzędu skarbowego PIT-38 oraz PIT-36. Z deklaracji PIT-36 wynikał zwrot podatku. Natomiast z PIT-38, czyli rozliczenia dochodów kapitałowych, wynikał podatek do zapłaty. W związku z tą sytuacją fiskus dokonał pomniejszenia zwrotu podatku (wynikającego z deklaracji PIT-36) o zobowiązanie wynikające z deklaracji PIT-38.

Pani Agnieszka zapomniała zapłacić mandatu. Czekała na zwrot ulgi prorodzinnej z PIT. Na jej konto bankowe wpłynęło mniej pieniędzy niż wynikało to z zeznania rocznego. Powodem niższej sumy w przelewie był mandat. Urząd skarbowy pomniejszył zwrot podatku o kwotę mandatu.

Dlatego składając roczną deklaracje podatkową warto sprawdzić, czy w urzędzie skarbowym nie mamy zaległości.

Ewelina Czechowicz/Dominika Florek