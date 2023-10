Zwrot pieniędzy za odwołanie podróży do Izraela. UFG nadal przyjmuje wnioski

Od 12 października Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przyjmuje wnioski o zwrot pieniędzy za imprezy turystyczne odwołane z powodu wojny w Izraelu. To, kiedy upływa termin składania wniosków, zależy od daty odwołania imprezy – poinformował PAP Fundusz.

fot. Markus Mainka / / Shutterstock

„Od 12 października Fundusz przyjmuje od podróżnych oraz organizatorów turystyki wnioski o zwrot pieniędzy i przypomina, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Sportu i Turystyki imprezy turystyczne w Izraelu mogły i mogą być odwoływane w terminie od 7 do 22 października, bez względu na ich przyszłą datę realizacji” – podał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w piątkowym komunikacie. – „Dla imprez odwołanych w dniu 7 października termin na złożenie wniosku o zwrot pieniędzy upływa 21 października, dla odwołanych 8 października termin ten upływa odpowiednio 22 października i tak dalej, aż do ostatniej daty na złożenie wniosku w ciągu 14 dni od momentu odwołania udziału w imprezie w czasie określonym przez komunikat MSiT, tj. do 5 listopada tego roku” – podał UFG.

Wyjaśnił, że ochrona obejmuje wyłącznie imprezy turystyczne (połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, np. przelotu i noclegu) odwołane przed ich rozpoczęciem. Środki przeznaczone na zwrot pieniędzy za odwołane imprezy, które pochodzą z Turystycznego Funduszu Pomocowego, nie są przeznaczone na zwrot wpłat za inne aktywności turystyczne, takie jak np. przejazd autokarem, koleją czy transport lotniczy.

„Wnioski można składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem Portalu TFG (adres: https://tfg.ufg.pl ) od 12 października , ale nie później niż przed upływem 14 dni od powiadomienia przez podróżnego lub organizatora o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej realizowanej na terytorium Izraela. Zwrotom z TFP podlegają wyłącznie wpłaty za imprezy turystyczne realizowane na terytorium Izraela, w odniesieniu do których powiadomienie o odstąpieniu od umowy przez podróżnego lub powiadomienie o rozwiązaniu umowy przez organizatora turystyki nastąpiło w terminie od 7 do 22 października” – podał UFG w komunikacie.

Fundusz wskazał, że terminy dotyczące wypłat są zgodne z komunikatem wydanym przez Ministra Sportu i Turystyki w porozumieniu z Ministrem Finansów.

W komunikacie przypomniano, że zwrot środków będzie możliwy w przypadku złożenia przez organizatora imprezy turystycznej i podróżnego wniosków ze zgodnymi danymi. Weryfikacja danych w złożonych wnioskach nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania późniejszego z tych wniosków. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, termin ulega przedłużeniu do 4 miesięcy. W terminie 14 dni od dnia pozytywnej weryfikacji, UFG dokonuje wypłaty z TFP na rzecz podróżnych, nie wcześniej jednak niż przed uzyskaniem od organizatora turystyki wpłat, których musi on dokonać wraz ze złożeniem swojego wniosku.

UFG wyjaśnił, że zwrot środków jest możliwy, jeśli podróżny odstąpił od umowy lub organizator turystyki rozwiązał umowę o udział w imprezie turystycznej w bezpośrednim związku z działaniami wojennymi w Izraelu, a powiadomienie o odstąpieniu od umowy lub o rozwiązaniu umowy nastąpiło w terminie od 7 października 2023 r. do 22 października 2023 r. włącznie, jeśli organizator turystyki przyjął płatność w formie bezgotówkowej oraz jeśli podróżny nie otrzymał zwrotu wpłaty.

„Do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie przez organizatora oraz podróżnego konta w portalu TFG. Instrukcje dotyczące sposobu założenia konta oraz logowania znajdują się w zakładce: https://tfg.ufg.pl/tresc/81/Jak_korzystac_z_Portalu_TFG_ „- podano w informacji. – „Nie jest możliwe składanie wniosków pocztą elektroniczną (email), tradycyjną oraz osobiście. Zwrot środków dotyczy wyłącznie organizatorów turystyki ujętych w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych” – dodano.

UFG poinformował, że dodatkowe informacje w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania dostępne są pod adresem https://tfg.ufg.pl/zalaczniki/pobierzZalacznik/TFP_Izrael_FAQ.pdf@100 . Poza tym gotowa jest instrukcja wypełniania wniosku, dostępna jest pod adresem: https://tfg.ufg.pl/zalaczniki/pobierzZalacznik/tfp_wniosek_instrukcja_dla_podroznego.pdf@100 . Można również zadzwonić na infolinię UFG pod numer +48 22 53 96 100, od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 17.00. (PAP)

autor: Marek Siudaj

