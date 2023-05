Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. Przedsiębiorcy muszą się spieszyć

Zbliża się ważny termin dla przedsiębiorców. Do ZUS trzeba przekazać roczne rozliczenie składki zdrowotnej, a niektórzy mogą liczyć na solidny zwrot nadpłaconych składek. Jednak i tu trzeba złożyć wniosek. Jakie terminy narzucił ZUS? Sprawdzamy.

Rozliczenie składki zdrowotnej - termin

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok przedsiębiorcy muszą złożyć do 22 maja. Rozliczenie to trzeba przekazać w dokumencie za kwiecień 2023 r.

"W związku z rocznym rozliczeniem składki zdrowotnej niektórzy przedsiębiorcy mogą posiadać nadpłatę składki zdrowotnej. Z naszych statystyk wynika, że rekordziści potrafią posiadać nawet 190 tys. złotych nadpłaty" - podkreślił w komunikacie rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne - do kiedy wniosek?

Zwrócił uwagę, że zgodnie z przepisami 1 czerwca 2023 r. jest ostatnim dniem na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. "Wniosek zostanie utworzony na profilu płatnika na Platformie Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS. Należy sprawdzić i podpisać dokument, a następnie wysłać go do ZUS – do 1 czerwca 2023 roku. Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do sierpnia" – wyjaśnił Żebrowski.

Jeśli przedsiębiorca nie będzie ubiegać się o zwrot składki, ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika składek do końca 2023 r. – o ile KAS nie przekaże informacji o rozbieżnościach pomiędzy formą opodatkowania i wysokością przychodów lub dochodów wykazanych w dokumentach przekazanych do ZUS, a formą opodatkowania i wysokością przychodów lub dochodów wykazanych dla celów podatkowych.

Składka zdrowotna - co się zmieniło w 2022 roku?

Od 1 stycznia 2022 r. podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest zależnie od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik i od tego, jaką formę opodatkowania stosuje do przychodów z tej działalności.

Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność i opłacająca składki na własne ubezpieczenia w 2023 r. po raz pierwszy ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Służy ono temu, aby ustalić składkę za dany rok na podstawie przychodów lub dochodów w nim osiągniętych.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. przedsiębiorcy muszą rozliczyć w 2023 r. Płatnicy będą składać takie rozliczenie po raz pierwszy.

Rozliczenie roczne trzeba przekazać w dokumencie za kwiecień 2023 r.: w ZUS DRA (jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą jednoosobowo) lub w ZUS RCA (jeżeli opłaca się składki za inne osoby, np. za pracowników, zleceniobiorców).(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec

