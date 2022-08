Zwrot na rynku walutowym. Frank nie przebił bariery 5 zł

fot. marekusz / / Shutterstock

Po wyraźnym osłabieniu złotego z ostatnich kilku dni ostatnie 24 godziny przyniosły spadek kursu euro i innych głównych walut. Dzięki temu notowania franka szwajcarskiego nie przebiły poziomu 5 zł.

Rosnące oczekiwania na kontynuację zdecydowanych podwyżek stóp procentowych w Rezerwie Federalnych w poprzednich dniach budowały siłę dolara i tłamsiły waluty rynków wschodzących, takich jak polski złoty. W efekcie od połowy sierpnia do wczoraj kurs euro podniósł się z 4,65 zł do przeszło 4,78 zł.

Jednakże jeszcze w środę po południu sytuacja zaczęła się odwracać i złoty rozpoczął odrabianie strat. W czwartek o 10:05 kurs euro znalazł się na poziomie 4,7610 zł. To wciąż wartość bardzo wysoka, sygnalizująca głęboką słabość polskiego złotego. Równocześnie to o ponad dwa grosze mniej niż jeszcze 24 godziny temu, gdy kurs EUR/PLN sięgał przeszło 4,78 zł.

Chwilową ulgę złotemu przyniosła lekka poprawa nastrojów inwestycyjnych na Wall Street. Jednakże na tym odcinku wszystko zadecyduje się dopiero w piątek po południu, na kiedy to zaplanowane jest ważne przemówienie przewodniczącego Rezerwy Federalnej Jaya Powella. Rynek sądzi, że będzie ono zawierać kluczowe wskazówki pozwalające przewidzieć politykę Fedu na resztę tego roku.

Tymczasem z ważnego psychologicznego poziomu zawróciły notowania franka szwajcarskiego. W środę istniało poważne ryzyko, że po raz pierwszy w historii przekroczymy barierę 5 zł za franka. W czwartek rano kurs CHF/PLN obniżył się do 4,9441 zł. Po części jest to zasługa umocnienia złotego wobec euro, ale w większości jest to jednak efekt osłabienia franka wobec wspólnotowej waluty. Kurs EUR/CHF odbił się z najniższych poziomów w historii, rosnąc z 0,9556 do 0,9623 franka za euro.

Zatem w dalszym ciągu jedno euro warte jest mniej od jednego franka. Za w pobliże parytetu 1 do 1 powróciły notowania pary euro-dolar. W czwartek rano za „zielonego” trzeba było zapłacić 4,7583 zł, czyli podobnie jak dzień wcześniej i nieznacznie mniej niż za 1 euro.

KK