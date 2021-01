UFG: Podróżni otrzymali 165 mln zł zwrotu za odwołane wycieczki

Czarnek: Powrót dzieci do szkół jest zależny od rozwoju epidemii

Około wtorku, środy upłyną dwa tygodnie od okresu świąteczno-noworocznego, gdy Polacy ze sobą przebywali. Jeżeli to się przełoży na wzrost zakażeń koronawirusem, to do szkół nie wrócimy - mówił w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.