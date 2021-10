Zwrot PIT-u albo odłączenie prądu. Wyłudzenia pod szyldem Poczty Polskiej

fot. JLStock / / Shutterstock

Cyberprzestępcy opracowali nowy sposób wyłudzenia wrażliwych danych oraz przejęcia zgromadzonych środków finansowych z kont podatników. Metoda ta polega na rozsyłaniu fałszywych wiadomości SMS z informacją o zwrocie podatku z rozliczenia PIT 37 - poinformowała w czwartkowym komunikacie Poczta Polska.

Jak informuje operator, w otrzymanej wiadomości oprócz komunikatu "Masz prawo do zwrotu podatku z PIT 37 pobierz online" jest dołączony odnośnik prowadzący do fałszywej strony Poczty Polskiej, na której odbiorca jest proszony o podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, PESEL oraz dane logowania do strony banku.

Poczta przypomina, że deklaracje podatkowe PIT 37 w roku 2021 należało złożyć do 30 kwietnia, natomiast urząd skarbowy w zależności od formy złożenia deklaracji na rozliczenie podatku i zwrot nadpłaconej sumy ma maksymalnie 3 miesiące - dla wersji papierowej zeznania, a dla wersji elektronicznej - 45 dni.

W komunikacie napisano też, że taki sam schemat działania oszuści wykorzystują, rozsyłając wiadomości SMS z informacją o nieuregulowanej płatności za energię elektryczną: "Na dzień 13.10 zaplanowano odlaczenie energii elektrycznej! Prosimy o uregulowanie naleznosci" wraz z fałszywym linkiem do strony www.

Poczta Polska podkreśla, żeby zwracać uwagę na brak polskich znaków diakrytycznych w rozsyłanych wiadomościach, gdyż to zawsze powinno budzić podejrzenie.

