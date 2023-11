Zwrócą koszty paliwa. Jak odzyskać 1000 zł?

W ramach cyklu „Prześwietlamy promocje” bierzemy pod lupę kolejną ofertę. Tym razem jest to propozycja Alior Banku, w ramach której można odzyskać do 1000 zł wydanych na paliwo. Dodatkowo można zarobić 400 zł za otwarcie rachunku i aktywności. Łącznie można zyskać do 1400 zł.

Promocja „Plusy Karty z Plusem” kierowana jest do przedsiębiorców, którzy nie posiadają żadnych firmowych kart debetowych wydanych przez Alior Bank. Można do niej przystąpić 31 marca 2024 roku. Żeby to zrobić, należy złożyć wniosek o konto (iKonto Biznes, 4x4, Plan Biznes lub Partner) za pośrednictwem tego LINKU i wybrać kartę debetową Mastercard z Plusem. Karta będzie bezpłatna do końca przyszłego roku – później bank będzie naliczał opłatę zgodnie z obowiązującą wówczas tabelą opłat i prowizji.

Pierwsza promocja

Zwrot za paliwo wypłacany będzie w formie moneybacku. Co miesiąc klient będzie mógł odzyskać do 10 proc. wydatków poniesionych na stacjach paliw, ale nie więcej niż 200 zł. Łącznie będzie można odzyskać do 1000 zł w całym okresie promocji. Bank stawia jednak dwa warunki. Po pierwsze - klient musi co miesiąc wydać za pomocą karty debetowej do rachunku firmowego co najmniej 500 zł. Po drugie – trzeba wykonać co najmniej jeden przelew do ZUS lub US z rachunku firmowego.

Bank wypłaci uczestnikowi promocji premię moneyback przelewem do 15. dnia roboczego miesiąca, który występuje po miesiącu rozliczeniowym na podstawowy rachunek firmowy, jaki uczestnik promocji posiada w banku. Należy pamiętać o dwóch kwestiach. Premia zostanie wypłacona, jeśli rachunek nadal będzie aktywny i nie będzie w okresie wypowiedzenia. Ponadto premia będzie stanowić przychód podatkowy z działalności gospodarczej, który uczestnik ma obowiązek rozliczyć według właściwych dla siebie zasad opodatkowania.

Druga promocja

Ale z promocji w Aliorze można wycisnąć jeszcze więcej. Jeśli klient założy iKonto Biznes i wpisze w formularzu kod promocyjny PROMO400 otrzyma dodatkowe 400 zł za otwarcie rachunku i aktywność. Po złożeniu wniosku należy w ciągu maksymalnie 15 dni kalendarzowych zawrzeć z Alior Bankiem umowę o rachunek. Następnie w ciągu 45 dni kalendarzowych od otwarcia iKonta Biznes posiadacz rachunku powinien wykonać z niego przelew do ZUS lub organów podatkowych. Wniosek internetowy w ramach promocji można złożyć do 31 stycznia 2024 r. Kod promocyjny dostępny jest dla 3000 pierwszych klientów.

Trzecia promocja

W Aliorze obowiązuje jeszcze jedna promocja – „1500 zł dla firm”. Wymaga ona jednak znacznie więcej zachodu i wysiłku ze strony klienta. Do spełnienia jest aż 7 warunków, a przy maksymalnym zaangażowaniu można zarobić 125 zł miesięcznie przez 12 miesięcy. Co miesiąc trzeba zrobić:

Przelew do ZUS lub US na 500 zł (premia 20 zł),

Przelew SEPA na minimum 100 euro (premia 10 zł),

Transakcje kartą na minimum 2000 zł (premia 25 zł),

Korzystać z oferty kas fiskalnych banku (premia 10 zł),

Wykonać transakcje walutowe w ramach usługi Autodealing lub między rachunkami uczestnika na 5000 jednostek waluty (premia 25 zł),

Wykonać trzy przelewy zagraniczne (premia 15 zł),

Utrzymać średniomiesięczne saldo na rachunku w kwocie powyżej 100 tys. zł (premia 20 zł).

Łącznie w ramach trzech promocji można więc zgarnąć do 2900 zł. O ile jednak warunki dwóch pierwszych promocji są proste do spełnienia, to trzecia wymaga już znacznie więcej wysiłku i nie będzie dostępna dla każdego przedsiębiorcy. Podsumowując, w stosunkowo prosty sposób można zarobić w Aliorze 1000 zł w formie zwrotu za paliwo i 400 zł za otwarcie konta. Trzecia promocja dostępna jest dla najwytrwalszych uczestników.

