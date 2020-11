Zwolnienia w bankach przyśpieszają. "Prawdopodobnie to jeszcze nie koniec"

Santander Bank Polska zapowiada duże zwolnienia

Zarząd Santander Bank Polska podjął uchwałę w sprawie uruchomienia procedury zwolnień grupowych i zamierza do 31 grudnia 2022 r. zwolnić do 2 tys. osób, co stanowi łącznie ok. 18,52 proc. wszystkich zatrudnionych w Banku na dzień 30 września 2020 r. - podał bank w komunikacie.