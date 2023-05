Zwolnienia w CD Projekcie. „Sirius” wrócił, ale pracownicy stracili pracę

Największy polski producent gier zwalnia pracowników w amerykańskim studiu The Molasses Flood. Zespół opuściło ponad 20 osób pracujących przy projekcie „Sirius”. Także w Polsce z pracą w CD Projekcie pożegnało się kilka osób. Sporo dzieje się na początku produkcji nowej gry osadzonej w uniwersum Wiedźmina.

Zaktualizowana w październiku 2022 r. strategia CD Projektu pokazała ambitne plany dotyczące kilku projektów, w tym tytułu „Sirius”, który miał czerpać inspirację z wiedźmińskiej franczyzy. Jesienią ubiegłego roku podano, że jest on w fazie przedprodukcyjnej, a w projekt jest zaangażowanych ponad 60 osób. Za grę miał przede wszystkim odpowiadać amerykański zespół The Molasses Flood, który CD Projekt przejął w 2021 r.

Projekt „Sirius” był przedmiotem kilku giełdowych komunikatów CD Projektu w ostatnich tygodniach. Najpierw spółka poinformowała, że musi na nowo zastanowić się na całym przedsięwzięciem i jego komercyjnym potencjałem. Zawiązała z tego tytułu odpisy w wysokości blisko 43 mln zł, które w połowie odwróciła w maju, decydując się na jego kontynuację w „nowo zdefiniowanych ramach”.

Okazuje się, że nowe ramy pociągnęły za sobą także decyzje kadrowe. Na Twitterze, byli już pracownicy The Molasses Flood, pracujący przy „Siriusie” zaczęli informować o zwolnieniach. W sumie, jak dowiedział się „Puls Biznesu”, pracę straciło 21 osób zespołu w Stanach Zjednoczonych oraz 8 w Polsce. Jednym z nich jest Robert Bailey, były projektant narracji.

Yesterday I was laid off from Molasses Flood.

It's not as fun to update the bio this time.

I enjoyed the work I'd been doing until my last day and would love to keep doing that.



If anyone has any leads on a narrative and/or tech design position I'd be happy to take a look.