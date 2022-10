Właściciel Onetu zapowiedział zwolnienia grupowe. Firma zamyka też kultowy tygodnik

fot. MOZCO Mateusz Szymanski / / Shutterstock

„Postępujące spowolnienie rynku i drastyczny wzrost kosztów” – tymi przyczynami zarząd Ringier Axel Springer Polska tłumaczy decyzje o kilkuprocentowej redukcji etatów i zamknięciu papierowego wydania tygodnika „Auto Świat”. Daleko idące zmiany nie ominą też najważniejszego polskiego dziennika sportowego.

Z oświadczenia opublikowanego we wtorek 11 października dowiadujemy się, że zwolnienia grupowe mają dotyczyć w sumie 8 proc. pracowników Ringier Axel Springer Polska. Kierownictwo firmy podało, że przystępuje właśnie do konsultacji ze związkami zawodowymi. Zgodnie z prawem pracy rozmowy potrwają do 20 dni.

„Równocześnie, aby wesprzeć osoby najbardziej dotknięte drastycznym wzrostem cen, zarząd Ringier Axel Springer Polska podjął decyzję o przyznaniu jednorazowego wsparcia finansowego pracownikom otrzymującym miesięczne wynagrodzenie niższe niż średnia krajowa” – dodano.

Zwolnienia grupowe w Ringier Axel Springer. Z rynku znika magazyn "Auto Świat"

Redukcje dotkną też konkretnych tytułów wydawanych przez polski oddział szwajcarsko-niemieckiego koncernu medialnego. Mowa tu przede wszystkim o obecnym na rynku od 1995 r. tygodniku motoryzacyjnym „Auto Świat”, którego ostatnie papierowe wydanie ukaże się w grudniu 2022 roku. Zamknięcie tytułu spowodowane jest – jak wskazał zarząd – wzrostem cen papieru i energii.

„Wydawca skupi się na rozwijaniu treści redakcyjnych w serwisie autoswiat.pl” – poinformowano w komunikacie.

E-book Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Nie zamknięcie, ale ograniczenie liczby wydań dotknie inny z papierowych tytułów RASP-u – „Przegląd Sportowy”. Od stycznia 2023 r. dziennik będzie pojawiać się w kioskach i salonach prasowych już tylko dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i w piątki.

To jednak nie koniec zmian, ponieważ uszczupleniu ulegnie także internetowy segment firmy. „Po dokonaniu przeglądu rentowności poszczególnych obszarów biznesowych” kierownictwo RASP-u podjęło bowiem decyzję o zakończeniu działalności serwisów Literia.pl i VOD.pl, co ma nastąpić z końcem grudnia 2022 r.

Poprzednie zwolnienia grupowe RASP przeprowadził wiosną 2020 r., tuż po wybuchu pandemii koronawirusa. Jak przypominają Wirtualne Media, z przedsiębiorstwa odeszło wtedy około 90 osób. W sierpniu 2022 r. drukarnie opuścił natomiast ostatni papierowy numer miesięcznika „Komputer Świat”.

Przeczytaj także Kolejne cięcia w mediach. Zwolnienia w RASP i Wydawnictwie Bauer

ML