Zwolnienia grupowe w Carrefour Polska. Sieć likwiduje ponad 20 sklepów

Praca z domu droższa dla firm. Ekspert wyliczył, ile kosztuje dodatkowo jeden pracownik zdalny

Praca zdalna od kilku lat zyskuje na popularności, przynajmniej wśród zatrudnionych. Dla pracodawcy to dodatkowy koszt. Jak wyliczył ekspert, utrzymanie jednego pracownika zdalnego to od 50 do 90 zł ekstra miesięcznie. Jednostkowa kwota nie wydaje się znacząca, ale w dużych organizacjach zadziała efekt skali – uważa dr Paweł Łuczak z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.