Zwolnienia grupowe w 2022 r. Pracę może stracić do 6 tysięcy osób

fot. pancha.me / / Shutterstock

Jak wynika z danych pozyskanych przez Bankier.pl, w ramach zwolnień grupowych w styczniu pracę straciły łącznie 342 osoby w całej Polsce. Widmo kolejnych redukcji wisi nad blisko 6 tys. pracowników. Najwięcej zwolnień zgłoszono wśród firm z sektora produkcji.

Zgodnie z danymi pozyskanymi od poszczególnych wojewódzkich urzędów pracy w pierwszym miesiącu bieżącego roku pracę w ramach zwolnień grupowych straciły 342 osoby, z czego najwięcej w województwie warmińsko-mazurskim – 177 osób, oraz w świętokrzyskim – łącznie 110 osób.

Jednocześnie zapowiedziane zwolnienia mogą dotknąć w niedalekiej przyszłość 6090 osób w całym kraju. Najwięcej, bo 4085 osób, do zwolnienia zgłosił podmiot w województwie małopolskim. Jednak jak wskazują urzędnicy jest to firma ogólnopolska z sektora handlu hurtowego i detalicznego oraz naprawy pojazdów samochodowych i redukcja etatów może dotknąć placówek w całym kraju.

Zgłoszone zwolnienia grupowe w wybranych wojewódzkich urzędach pracy do stycznia 2022 r. Województwo Liczba pracodawców Liczba zapowiedzianych zwolnień pracowników Liczba zwolnionych pracowników w styczniu 2022 r. Kujawsko-pomorskie 2 135 - Śląskie - 1796 - Zachodniopomorskie 2 19 3 Podlaskie 5 53 24 Warmińsko-Mazurskie 10 449 177 Łódzkie 1 - 4 Lubuskie 5 174 2 Opolskie 2 567 - Wielkopolskie 15 1718 22 Małopolskie 2 4086 - Świętokrzyskie 8 93 110 Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji miesięcznych gromadzonych przez wojewódzkie urzędy pracy.

Najwięcej zwolnień w przemyśle

Do największej redukcji etatów doszło w dwóch firmach reprezentujących sektor produkcji. W województwie świętokrzyskim była to firma zajmująca się produkcją opakowań, która zwolniła w styczniu 105 osób.

Sytuacja w województwie warmińsko-mazurskim dla sektora produkcji wydaje się nieco trudniejsza. W bieżącym roku jedna z firm w tym regionie zwolniła grupowo 135 pracowników. Dwa inne przedsiębiorstwa, zajmujące się przetwórstwem przemysłowym, zgłosiły zapowiedź zwolnień dla grupy 416 osób.

W przypadku pierwszej z nich jest to kontynuacja ubiegłorocznych zwolnień, które w 2021 r. dotknęły 127 osób, a do 31 lipca 2022 r. może ten sam los podzielić kolejnych 308 pracowników. Natomiast druga firma zgłosiła potencjalne przeprowadzenie zwolnień grupowych dla 108 osób, a ostateczna decyzja ma zostać podjęta do końca 2022 r.

W województwie podlaskim branża produkcyjna również dokonała redukcji. Jedna z firm w regionie zwolniła 21 osób, natomiast druga zapowiedziała zwolnienia w przypadku 45 pracowników.

Niepewny los

Podobna sytuacja jak w przypadku firmy z województwa małopolskiego, dotyczy przedsiębiorstwa z sektora sprzedaży detalicznej w województwie wielkopolski. Do tamtejszego WUP wpłynęło zawiadomienie o zapowiedzi zwolnień grupowych, które mogą objąć do 1056 pracowników w całej Polsce.

Wracając do sektora produkcji, to przedsiębiorstwo produkujące przewody oraz kabel z województwa opolskiego również zapowiedziało zwolnienia pracowników, które mogą objąć grupę do 580 osób. Jednak ostateczna decyzja ma zapaść do czerwca 2023 r. Natomiast w województwie kujawsko-pomorskim, przedsiębiorstwo z branży transportu i gospodarki magazynowej zapowiedziało ewentualną redukcję kadry o 134 pracowników.

Jak podkreślili urzędnicy z poszczególnych WUP w rozmowie z Bankier.pl, zapowiedź zwolnień grupowych nie zawsze kończy się faktycznym rozwiązaniem współpracy. W wielu firmach udaje się znaleźć rozwiązanie, np. wprowadzając zmiany warunków pracy w umowach.