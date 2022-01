Zwolnienia grupowe w 2021 r. Najwięcej na Śląsku

fot. Andrey_Popov / / Shutterstock

Jak wynika z danych pozyskanych przez Bankier.pl, najwięcej pracowników objętych grupowymi zwolnieniami odnotowano w województwie śląskim – do listopada 2021 r. w ten sposób pracę straciło 1756 osób. Najmniej grupowo zwalniano w województwie lubelskim – 86 osób.

Każde zwolnienie grupowe, zakładające pozbawienie pracy co najmniej dziesięciu osób na raz w zakładzie pracy zatrudniającym minimum 20 osób, musi być zgłoszone do powiatowego urzędu pracy. Choć 2021 r. można nazwać dobrym rokiem na rynku pracy zarówno dla pracowników jak i pracodawców, tak nie okazał się być pozbawionym kryzysów poszczególnych firm, które zdecydowały się na grupowe zwolnienia.

Z danych pozyskanych przez Bankier.pl od poszczególnych wojewódzkich urzędów pracy wynika, że w okresie od stycznia do listopada 2021 r. w ramach grupowych zwolnień najwięcej osób straciło pracę w województwie śląskim. Początkowo zgłoszono do PUP chęć zwolnienia 2326 osób, lecz pracę straciło finalnie 1756 osób. Jest to jedyny czterocyfrowy wynik odnotowany w ubiegłym roku. W województwie śląskim głównie zwalniano w branży przemysłowej, transportowej oraz w handlu.

Drugą największą grupą zwolnionych grupowo osób do listopada 2021 r. odnotowano w województwie łódzkim, gdzie w ten sposób pracę straciło 475 osób. W województwie podkarpackim zwolniono natomiast w analogicznym okresie 345 osób, z czego blisko 75 proc. z nich pracowało w branży automotive. W województwie warmińsko-mazurskim doszło do 330 zwolnień grupowych, choć wniosków o takie zwolnienia, z których się wycofano, było znacznie więcej, bo 1183.

Zestawienie zamyka województwo świętokrzyskie, w którym wskutek zwolnień grupowych od listopada 2021 r. straciło 251 osób, z czego ponad połowa pracowała w handlu. Najmniej, bo 86 osób, straciło pracę w województwie lubelskim.

Zdaniem urzędników z poszczególnych wojewódzkich urzędów pracy, większość z osób zwolnionych grupowo straciło pracę wskutek zgłoszeń z końcówki roku 2020 r. Jednak część z WUP weszło w 2022 r. ze zgłoszeniami od pracodawców o ewentualnych zwolnieniach. W województwie Małopolskim trzech pracodawców zgłosiło chęć zwolnienia łącznie 294 osób do marca 2022 r. Natomiast w województwie Opolskim jedno przedsiębiorstwo zgłosiło taką ewentualność w przypadku 580 osób, co może nastąpić do czerwca 2022 r.

